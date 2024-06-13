Görüş Bildir
Haberler
TV
"Baktın Reytingler Güzel!" Survivor Merve Aydın'dan Batuhan Hakkında Bomba İddialar

"Baktın Reytingler Güzel!" Survivor Merve Aydın'dan Batuhan Hakkında Bomba İddialar

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 14:39

Survivor All Star'dan elenen Merve Aydın, programa verdiği röportajla gündeme oturdu. Yarışmaya sonradan dahil olan Batuhan hakkında söyledikleriyle viral olan Merve Aydın resmen ateş püskürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor'dan elenen Merve Aydın, yarışmaya veda etmesinin ardından verdiği röportajda Batuhan'ı hedef gösterdi.

Survivor'dan elenen Merve Aydın, yarışmaya veda etmesinin ardından verdiği röportajda Batuhan'ı hedef gösterdi.

Batuhan'ın yarışmaya 3 ay sonra geldiğinin altını çizen Merve Aydın, bu konuda Batuhan'a ateş püskürürken, Batuhan'ın çoğu söylediği şeyin arkasında durmadığını belirtti.

Batuhan'ın yarışmaya 3 ay sonra geldiğinin altını çizen Merve Aydın, bu konuda Batuhan'a ateş püskürürken, Batuhan'ın çoğu söylediği şeyin arkasında durmadığını belirtti.

Survivor için gelen ilk teklifi kabul etmeyen Batuhan için "Baktım reytingler güzel, ben bir Survivor'a gideyim mi dedin?" şeklinde sitem eden Merve'nin o söylemleri kısa sürede gündeme oturdu.

Survivor için gelen ilk teklifi kabul etmeyen Batuhan için "Baktım reytingler güzel, ben bir Survivor'a gideyim mi dedin?" şeklinde sitem eden Merve'nin o söylemleri kısa sürede gündeme oturdu.

İşte Merve Aydın'ın Batuhan hakkında söyledikleri:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın