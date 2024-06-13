"Baktın Reytingler Güzel!" Survivor Merve Aydın'dan Batuhan Hakkında Bomba İddialar
"Baktın Reytingler Güzel!" Survivor Merve Aydın'dan Batuhan Hakkında Bomba İddialar
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Survivor'dan elenen Merve Aydın, yarışmaya veda etmesinin ardından verdiği röportajda Batuhan'ı hedef gösterdi.
Batuhan'ın yarışmaya 3 ay sonra geldiğinin altını çizen Merve Aydın, bu konuda Batuhan'a ateş püskürürken, Batuhan'ın çoğu söylediği şeyin arkasında durmadığını belirtti.
Survivor için gelen ilk teklifi kabul etmeyen Batuhan için "Baktım reytingler güzel, ben bir Survivor'a gideyim mi dedin?" şeklinde sitem eden Merve'nin o söylemleri kısa sürede gündeme oturdu.
İşte Merve Aydın'ın Batuhan hakkında söyledikleri:
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