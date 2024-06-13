MasterChef'e Telefonla Bağlandı: Metin Yavuz Hangi Yarışmacıya Kefil Oldu?
MasterChef'e Telefonla Bağlandı: Metin Yavuz Hangi Yarışmacıya Kefil Oldu?
Ekranların en sevilen yemek yarışması MasterChef sonunda başlıyor. Yeni yarışmacıların yer alacağı programda ne gibi lezzetlerle karşılaşacağımız merak konusu olurken, eski şampiyon Metin Yavuz'un programa telefonla bağlanması olay oldu.
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Aylardır merakla beklediğimiz MasterChef Türkiye sonunda yayın hayatına başlıyor.
Survivor büyük finalinin hemen ardından 14 Haziran Cuma günü yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan MasterChef'te birbirinden yetenekli yeni şefler merak uyandırırken, fragmanda şaşırtan anlar yaşandı.
Fragmana eski şampiyon Metin Yavuz'un telefonla yarışmaya bağlandığı anlar damga vururken, Yavuz o an şeflerin değerlendirdiği yarışmacıya resmen kefil oldu.
'Şef ben hiç hayatımda böyle kumar hiçbir şey oynamadım. 1 milyon basarım garanti. Finalde şampiyon olacak' diyen Metin'in bu kadar iddialı konuşması şefleri şaşırtırken, o yarışmacının kim olduğu da büyük soru işareti yarattı.
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yine başlıyo şov. geçen sene iyice survivor'a bağlamıştı kurgu konusunda