Survivor Sercan'ın Ömre Bedel Bakışları İçin Acun Medya'dan Özel Video!
Survivor Sercan'ın Ömre Bedel Bakışları İçin Acun Medya'dan Özel Video!
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Sercan Yıldırım, Survivor All Star'ın en dikkat çeken yarışmacılarının başında geldi.
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Kavga, gürültünün eksik olmadığı Survivor'da olaylara verdiği tepkilerle sık sık gündem olan Sercan hiç şüphesiz en komik yarışmacılardan biriydi.
Ömre bedel bakışlarından tutun da olaylara müdahil olmaya çalıştığı anlara kadar bu sezonun en unutulmaz anlarına imza atan Sercan'ı izlemek apayrı bir zevk verirken, Acun Medya'dan Sercan'a özel bir video geldi.
Büyük final için Sercan'a özel vtr hazırlayan Acun Medya'nın o videosunu sizlerle paylaştık.
İşte o anlar:
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