Kaos Bitmiyor: Survivor Nagihan, Yunus Emre'nin Kendisini Mahkemeye Verdiğini Açıkladı!
Kaos Bitmiyor: Survivor Nagihan, Yunus Emre'nin Kendisini Mahkemeye Verdiğini Açıkladı!
Survivor All Star bitse de kaos bir türlü son bulmuyor. Survivor'ın hemen ardından Yunus Emre ve Nagihan arasındaki gerginlik sosyal medyaya sıçrarken, Nagihan bu olay hakkında bir son dakika gelişmesi duyurdu.
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Survivor All Star bitse de kaos ve entrikaların ardı arkası kesilmiyor.
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Survivor'daki jet ski olayının ardından araları eskisi gibi olmayan Yunus Emre ve Nagihan kaos yükünü sırtlarken, söz konusu gerginlik dışarıya da yansıdı.
Nagihan'ın Yunus Emre elendiği gün yaptığı paylaşımlar büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, ikili arasında sosyal medyada atışma yaşanmaya başladı.
Yunus Emre için sık sık "Tehlikeli biri" diyen Nagihan bomba açıklamalar yapacağını belirtirken, Yunus Emre cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Nagihan Karadere, sosyal medya hesaplarından Yunus Emre'nin kendisini mahkemeye verdiğini belirtip, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Mahkemede hesaplaşacağız." şeklinde açıklama yaptı.
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Bakalım daha neler olacak?
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