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Neler Oldu Neler? Kızılcık Şerbeti 2. Sezonunu Değerlendiriyoruz!

Neler Oldu Neler? Kızılcık Şerbeti 2. Sezonunu Değerlendiriyoruz!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 17:10

Kızılcık Şerbeti 2. sezonuyla ilk sezonun üzerine enfes bir geri dönüş yaparken, sezon finali bölümüyle hepimizin yüreğini ağzımıza getirdi. Peki, Şerbo'nun 2. sezonunda genel olarak ne oldu, ne bitti? Buyrun anketle Şerbo enlerini değerlendirelim...

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İlk sezonun ardından enfes bir geri dönüş yapan Kızılcık Şerbeti, 2. sezonuyla resmen fırtınalar estirdi.

İlk sezonun ardından enfes bir geri dönüş yapan Kızılcık Şerbeti, 2. sezonuyla resmen fırtınalar estirdi.

İzlerken daima "Bundan daha kötü ne olabilir?" dediğimiz Şerbo'da 3 aylık bir ara verilirken, biz de 2. sezonda ne oldu ne bitti bir değerlendirme anketi yapalım dedik!

İzlerken daima "Bundan daha kötü ne olabilir?" dediğimiz Şerbo'da 3 aylık bir ara verilirken, biz de 2. sezonda ne oldu ne bitti bir değerlendirme anketi yapalım dedik!

Şerbo'nun 2. sezonu unutulmazdı, fakat sezon finali bölümü hepimizi şoke etti. Sezon finalinde en akılda kalan an hangisiydi?

Şerbo'nun 2. sezonu unutulmazdı, fakat sezon finali bölümü hepimizi şoke etti. Sezon finalinde en akılda kalan an hangisiydi?

Peki, 2. sezonda "Ben zaten bunu biliyordum" dediğin olay ne?

Peki, 2. sezonda "Ben zaten bunu biliyordum" dediğin olay ne?

Peki, "Bu nasıl işlenmez?" diye yadırgadığın konu nedir?

Peki, "Bu nasıl işlenmez?" diye yadırgadığın konu nedir?
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Şimdi gelelim sezon finali bölümüne. Sezon finalinde yaşananlar 3. sezonda karşımıza nasıl çıkacak?

Şimdi gelelim sezon finali bölümüne. Sezon finalinde yaşananlar 3. sezonda karşımıza nasıl çıkacak?

Son olarak 2. sezonda işlenen "en gereksiz" konu neydi?

Son olarak 2. sezonda işlenen "en gereksiz" konu neydi?

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