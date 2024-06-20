Neler Oldu Neler? Kızılcık Şerbeti 2. Sezonunu Değerlendiriyoruz!

Kızılcık Şerbeti 2. sezonuyla ilk sezonun üzerine enfes bir geri dönüş yaparken, sezon finali bölümüyle hepimizin yüreğini ağzımıza getirdi. Peki, Şerbo'nun 2. sezonunda genel olarak ne oldu, ne bitti? Buyrun anketle Şerbo enlerini değerlendirelim...