Ne Gerek Vardı? Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Tuğçe Aleyna Estetikle Tanınmaz Hale Geldi!
Ne Gerek Vardı? Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Tuğçe Aleyna Estetikle Tanınmaz Hale Geldi!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacısı Tuğçe Aleyna yaptırdığı estetik sonucu adeta bambaşka birine dönüştü. Tanınmaz hala gelen yarışmacıya sosyal medyadan yorum yağdı.
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TV ekranlarında yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur, RTÜK engeline takılmasının ardından gündüz kuşağından kaldırılmıştı.
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5 yıllık aranın ardından 2022'de YouTube'a Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla dönen program özellikle ilk sezonuyla yeniden büyük bir izleyici kitlesi elde etti.
Yarışmanın sevilen isimlerinden biri olan Tuğçe, Ozan'la yaşadığı aşkla büyük bir ses getirmişti.
Programın bitmesinin ardından da ilişkilerini sürdüren Tuğçe-Ozan çifti bir süre önce ayrılma kararı almıştı.
Tuğçe'yi bu kez gündeme getiren aşk hayatı değil, yüz gerdirme estetiği sonucu bambaşka bir insana dönüşmesi oldu!
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