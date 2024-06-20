Survivor Yarışmacısı Berna Canbeldek Şarkı Çıkarmasına Gelen "Aleyna'ya Özendi" Yorumlarına Sert Çıktı!

Survivor sonrası ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu çıkardığı single'larla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu All Star sonrası konserlerine devam ederken bir single haberi de Berna Canbeldek'ten geldi. Ancak Berna bu hamlesiyle Aleyna'ya benzetilince sert çıktı!