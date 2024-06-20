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Survivor Yarışmacısı Berna Canbeldek Şarkı Çıkarmasına Gelen "Aleyna'ya Özendi" Yorumlarına Sert Çıktı!

Survivor Yarışmacısı Berna Canbeldek Şarkı Çıkarmasına Gelen "Aleyna'ya Özendi" Yorumlarına Sert Çıktı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 22:18

Survivor sonrası ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu çıkardığı single'larla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu All Star sonrası konserlerine devam ederken bir single haberi de Berna Canbeldek'ten geldi. Ancak Berna bu hamlesiyle Aleyna'ya benzetilince sert çıktı!

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Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, sadece yarışmadaki performansı ve güzelliğiyle değil; çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiriyor.

Survivor'ın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, sadece yarışmadaki performansı ve güzelliğiyle değil; çıkardığı şarkılarla da adından söz ettiriyor.

Kısa sürede büyük bir popülerlik yakalamayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından bir single haberi de Berna Canbeldek'ten geldi.

Kısa sürede büyük bir popülerlik yakalamayı başaran Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından bir single haberi de Berna Canbeldek'ten geldi.

Berna Canbeldek yeni şarkısını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurunca, "Aleyna'ya özendi" yorumlarının ardı arkası kesilmemiş.

Bunun üzerine de Berna yaptığı bu paylaşımla CV'sini gözler önüne serdikten hemen sonra "Bu senelerde Aleyna daha bebekti" dedi.

Bunun üzerine de Berna yaptığı bu paylaşımla CV'sini gözler önüne serdikten hemen sonra "Bu senelerde Aleyna daha bebekti" dedi.

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