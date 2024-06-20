Survivor Nagihan'ın Şiddet ve Hırsızlık İddialarına Yunus Emre Videolu Yanıt Verdi!
Survivor Nagihan'ın Şiddet ve Hırsızlık İddialarına Yunus Emre Videolu Yanıt Verdi!
Survivor All Star bitti ama entrikası son bulamadı. Nagihan, Yunus Emre'nin elenmesinin ardından eteğindeki taşları dökmüştü. Yunus Emre ise bu iddialara video çekerek yanıt verdi.
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Survivor All Star'ın sona ermesi, kaos ve entrikaların bitmesine yetmedi. Nagihan cephesinde sular durulmuyordu, Yunus Emre'den de o iddialara yanıt geldi.
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Yunus Emre'nin elendiği gün Nagihan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımları büyük bir tartışmayı körükledi ve bu durum, ikili arasında sosyal medya üzerinden bir atışmanın başlamasına sebep oldu.
Nagihan kendisine şiddet uyguladığını söylediği Yunus Emre ile ilgili hırsızlık iddialarında da bulunmuştu.
Nagihan'ın Yunus Emre ile ilgili yazdığı birkaç tweet:
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En son ise Yunus Emre'nin kendisini mahkemeye verdiğini belirtip, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Mahkemede hesaplaşacağız" demişti.
Yunus Emre ise "Karıma salladı" deyip sabrının taştığını söylediği bir video çekti. İşte iddialara yanıtı:
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