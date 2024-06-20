Sandık Kokusu Sezon Finali Kamera Arkasında Gülmekten Sahneyi Çekemediler!
Sandık Kokusu Sezon Finali Kamera Arkasında Gülmekten Sahneyi Çekemediler!
Sandık Kokusu geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Paylaşılan kamera arkasında oyuncuların gülmekten çekemediği sahne herkesi güldürdü.
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Sandık Kokusu efsane bir bölümle sezon finali yaptı. İzleyenler merakla yeni sezonu beklerken yapım kamera arkası görüntülerini paylaştı.
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Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Demet Akbağ'ın sahne çekiminde gülmekten zor anlar yaşadığı klip herkesi güldürdü.
Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ı gülme tutuncu Demet Akbağ da kendini tutamadı. Çekimde samimi anlar yaşandı.
İşte o video:
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