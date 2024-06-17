Cem Gelinoğlu'nun Oynayacağı Yeni Dizinin Kadrosu Belli Oldu!
Cem Gelinoğlu'nun Oynayacağı Yeni Dizinin Kadrosu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
“Beyaz Yaka” dizisinin adı “Yüzde İki” olarak değişti. Dizide Cem Gelinoğlu'na hangi isimler eşlik edecek, belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Gelinoğlu, Bahar Şahin ve Yusuf Çim, TRT'nin yeni komedi dizisi "Yüzde İki"nin başrol oyuncuları olacaklar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
25 Film prodüksiyon şirketi tarafından çekilecek olan filmin çekimlerine Antalya'da başlanacak, daha sonra ise İstanbul'a taşınacak.
Dizinin yönetmenliğini aynı zamanda senaryosunu da Murat ve Eray Kaman ile birlikte yazan Koray Şahin üstlendi.
izide Cem Gelinoğlu, "Yiğit Ekmekçioğlu" karakterini; Bahar Şahin, "Merve Ekmekçioğlu" karakterini; Yusuf Çim, "Emir" karakterini; Müfit Kayacan, "Kadri Kaya" karakterini; Şinasi Yurtsever, "Metin Demir" karakterini; Eray Kaman, "Selçuk Işık" karakterini ve Utku Ateş de "İlkay" karakterini canlandıracak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın