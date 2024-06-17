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Cem Gelinoğlu'nun Oynayacağı Yeni Dizinin Kadrosu Belli Oldu!

Cem Gelinoğlu'nun Oynayacağı Yeni Dizinin Kadrosu Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 23:49

“Beyaz Yaka” dizisinin adı “Yüzde İki” olarak değişti. Dizide Cem Gelinoğlu'na hangi isimler eşlik edecek, belli oldu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Cem Gelinoğlu, Bahar Şahin ve Yusuf Çim, TRT'nin yeni komedi dizisi "Yüzde İki"nin başrol oyuncuları olacaklar.

Cem Gelinoğlu, Bahar Şahin ve Yusuf Çim, TRT'nin yeni komedi dizisi "Yüzde İki"nin başrol oyuncuları olacaklar.

25 Film prodüksiyon şirketi tarafından çekilecek olan filmin çekimlerine Antalya'da başlanacak, daha sonra ise İstanbul'a taşınacak.

25 Film prodüksiyon şirketi tarafından çekilecek olan filmin çekimlerine Antalya'da başlanacak, daha sonra ise İstanbul'a taşınacak.

Dizinin yönetmenliğini aynı zamanda senaryosunu da Murat ve Eray Kaman ile birlikte yazan Koray Şahin üstlendi.

Dizinin yönetmenliğini aynı zamanda senaryosunu da Murat ve Eray Kaman ile birlikte yazan Koray Şahin üstlendi.

izide Cem Gelinoğlu, "Yiğit Ekmekçioğlu" karakterini; Bahar Şahin, "Merve Ekmekçioğlu" karakterini; Yusuf Çim, "Emir" karakterini; Müfit Kayacan, "Kadri Kaya" karakterini; Şinasi Yurtsever, "Metin Demir" karakterini; Eray Kaman, "Selçuk Işık" karakterini ve Utku Ateş de "İlkay" karakterini canlandıracak.

izide Cem Gelinoğlu, "Yiğit Ekmekçioğlu" karakterini; Bahar Şahin, "Merve Ekmekçioğlu" karakterini; Yusuf Çim, "Emir" karakterini; Müfit Kayacan, "Kadri Kaya" karakterini; Şinasi Yurtsever, "Metin Demir" karakterini; Eray Kaman, "Selçuk Işık" karakterini ve Utku Ateş de "İlkay" karakterini canlandıracak.

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