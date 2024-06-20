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MasterChef'te Tüm Zorlamalara Rağmen Yarışmacının Rahatlığı Şefleri Çıldırttı!

MasterChef'te Tüm Zorlamalara Rağmen Yarışmacının Rahatlığı Şefleri Çıldırttı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 13:12

MasterChef Türkiye'de yeni sezon için elemeler başladı. Geçtiğimiz hafta yarışan Ebru, rahatlığı ile şefleri sinirlendirdi. Şeflerin isteklerine karşı şakalar yapan yarışmacı, sosyal medyada gündem oldu.

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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için elemeler başladı.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için elemeler başladı.

Geçtiğimiz hafta yarışa katılan Ebru, şefleri rahatlığı ile çıldırttı. Şef Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında ana kadroya girebilmek için yarışan yarışmacı, her şeyi şakaya vurdu.

Geçtiğimiz hafta yarışa katılan Ebru, şefleri rahatlığı ile çıldırttı. Şef Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında ana kadroya girebilmek için yarışan yarışmacı, her şeyi şakaya vurdu.

Yetmedi, şeflerin gazlamasına rağmen asla istifini bozmadı. Yarışmacı, deniz tarağı tereyağı ile banyo yaptı mı, diye soran şefe "Yaptı gibi" dedi.

Yetmedi, şeflerin gazlamasına rağmen asla istifini bozmadı. Yarışmacı, deniz tarağı tereyağı ile banyo yaptı mı, diye soran şefe "Yaptı gibi" dedi.

"Ne zaman yetişecek?" diye soranlara ise "Hallederiz" dedi. İzlerken tüm sinirlerimizi alt üst eden yarışmacı, gerginliğe rağmen elemeyi geçmeyi başardı.

"Ne zaman yetişecek?" diye soranlara ise "Hallederiz" dedi. İzlerken tüm sinirlerimizi alt üst eden yarışmacı, gerginliğe rağmen elemeyi geçmeyi başardı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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