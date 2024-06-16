Başından Geçenleri Anlattı: MasterChef'te Yarışmacının Herkesi Duygulandıracak Hayat Hikayesi

'Beraber uyuyorduk öldüğünde. Annemi ben ölü buldum. Kimse yoktu yanımda ablam, babam yoktu şehir dışındalardı. Sabah yumurta haşlamak için uyanmıştım, kahvaltı hazırlayacaktım. Haşlanmış yumurtayı çok severdi annem. Kalktığımda yüzü kapalıydı. Hiç o şekilde düşünmedim, daha sonra yüzünü açtığımda öldüğünü fark ettim. 9 yaşında bir çocuksunuz annenizin öldüğünü biliyorsunuz ama öldü diyemiyorsunuz. Bir şey oldu kurtaralım diyorsunuz. Yani bu benim için çok travmatik bir süreçti. Çok zor atlattım iyi ki ablam yanımdaydı. Babam da annemle beraber zaten öldü. Bu hayatta bu zamana kolay gelmedik. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Ellerim nasır tuttu tahta kaşık kullanmaktan. Çırpma teli ile bir şeyler çırpmaktan. Zor süreçlerden geçtik yani ve en çok da annemin için kızıyla gurur duymasını istiyorum. Ve onu başaracağım şefim'