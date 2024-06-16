Başından Geçenleri Anlattı: MasterChef'te Yarışmacının Herkesi Duygulandıracak Hayat Hikayesi
Başından Geçenleri Anlattı: MasterChef'te Yarışmacının Herkesi Duygulandıracak Hayat Hikayesi
MasterChef Türkiye'de yeni sezon, geçtiğimiz gün başladı. Yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için seçmelerde hünerlerini sergilerken bir yandan da hayat hikayeleriyle dikkat çekiyor. Programa Mersin'den katılan Sena Düriyeli Halili'nin yaşadıkları, yürek burktu.
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MasterChef Türkiye'nin heyecanla beklenen yeni sezonu, seçmeler etabı ile başladı.
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Şef Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğindeki program ilgiyle takip edilirken yeni bölümde bir yarışmacının hayat hikayesi, herkesi derinden etkiledi.
Programa Mersin'den katılan 28 yaşındaki Sena Düriyeli Halil, annesini küçük yaşta kaybettiğini ve kendisini ölü olarak bulduğunu anlattı. 👇
Somer Şef'in "Babam öldü derken ruhsal olarak diyorsun galiba?" sorusuna ise yarışmacı şunları söyledi. 👇
Sena Düriyeli Halili, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan geçer not alamadı ve yarışmaya ilk turda veda etti.
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