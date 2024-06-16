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Başından Geçenleri Anlattı: MasterChef'te Yarışmacının Herkesi Duygulandıracak Hayat Hikayesi

Başından Geçenleri Anlattı: MasterChef'te Yarışmacının Herkesi Duygulandıracak Hayat Hikayesi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 10:58

MasterChef Türkiye'de yeni sezon, geçtiğimiz gün başladı. Yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için seçmelerde hünerlerini sergilerken bir yandan da hayat hikayeleriyle dikkat çekiyor. Programa Mersin'den katılan Sena Düriyeli Halili'nin yaşadıkları, yürek burktu.

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MasterChef Türkiye'nin heyecanla beklenen yeni sezonu, seçmeler etabı ile başladı.

MasterChef Türkiye'nin heyecanla beklenen yeni sezonu, seçmeler etabı ile başladı.

Şef Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğindeki program ilgiyle takip edilirken yeni bölümde bir yarışmacının hayat hikayesi, herkesi derinden etkiledi.

Şef Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğindeki program ilgiyle takip edilirken yeni bölümde bir yarışmacının hayat hikayesi, herkesi derinden etkiledi.

Programa Mersin'den katılan 28 yaşındaki Sena Düriyeli Halil, annesini küçük yaşta kaybettiğini ve kendisini ölü olarak bulduğunu anlattı. 👇

Programa Mersin'den katılan 28 yaşındaki Sena Düriyeli Halil, annesini küçük yaşta kaybettiğini ve kendisini ölü olarak bulduğunu anlattı. 👇

'Beraber uyuyorduk öldüğünde. Annemi ben ölü buldum. Kimse yoktu yanımda ablam, babam yoktu şehir dışındalardı. Sabah yumurta haşlamak için uyanmıştım, kahvaltı hazırlayacaktım. Haşlanmış yumurtayı çok severdi annem. Kalktığımda yüzü kapalıydı. Hiç o şekilde düşünmedim, daha sonra yüzünü açtığımda öldüğünü fark ettim. 9 yaşında bir çocuksunuz annenizin öldüğünü biliyorsunuz ama öldü diyemiyorsunuz. Bir şey oldu kurtaralım diyorsunuz. Yani bu benim için çok travmatik bir süreçti. Çok zor atlattım iyi ki ablam yanımdaydı. Babam da annemle beraber zaten öldü. Bu hayatta bu zamana kolay gelmedik. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Ellerim nasır tuttu tahta kaşık kullanmaktan. Çırpma teli ile bir şeyler çırpmaktan. Zor süreçlerden geçtik yani ve en çok da annemin için kızıyla gurur duymasını istiyorum. Ve onu başaracağım şefim'

Somer Şef'in "Babam öldü derken ruhsal olarak diyorsun galiba?" sorusuna ise yarışmacı şunları söyledi. 👇

Somer Şef'in "Babam öldü derken ruhsal olarak diyorsun galiba?" sorusuna ise yarışmacı şunları söyledi. 👇

'Evet ruhsal olarak öldü şefim evlendi çünkü, evlendikten sonra üvey annem vardı. Ve biz evden ayrılmak durumunda kaldık. Çok ağır sıkıntılar sorunlar yaşadık. Hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı bu hayatta. Ama ben hep hayal ettiğimiz gibi çiziyorum bu hayatı' 

Sena Düriyeli Halili, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan geçer not alamadı ve yarışmaya ilk turda veda etti.

Sena Düriyeli Halili, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan geçer not alamadı ve yarışmaya ilk turda veda etti.
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