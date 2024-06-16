Güldür Güldür Show'un Sezon Finaline Damga Vuran Ekrem İmamoğlu Skecine Gelen Tepkiler
Güldür Güldür Show'un Sezon Finaline Damga Vuran Ekrem İmamoğlu Skecine Gelen Tepkiler
Ekranların ilgiyle takip edilen programı Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skeci dikkat çekti. İmamoğlu taklidi, izleyenleri kahkahaya boğdu.
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Show TV'nin sevilen yapımlarından Güldür Güldür Show, dün akşamki bölümüyle sezon finali yaptı ve ekranlara kısa bir süre için veda etti.
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Bölümde, Mahir İpek'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu taklit ettiği skeç öne çıktı.
Başarılı oyuncunun performansı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte o anlar 👇
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Başarılı 😄