Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Çocukken Acemi Cadı'da Rol Aldığı Anlar Viral Oldu!
Kızılcık Şerbeti Nilay'ın Çocukken Acemi Cadı'da Rol Aldığı Anlar Viral Oldu!
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle izlediğimiz Feyza Civelek'in yıllar önce Acemi Cadı dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay karakteriyle izlediğimiz Feyza Civelek, özel hayatı ve oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor.
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Mimikleri ve oyunculuğuyla hakkında "torpilli" iddiaları ortaya atılan Feyza Civelek'in oyunculuğa çocukluğunda başladığı ortaya çıkarken, bir dönemin sevilen dizisi Acemi Cadı'da rol aldığı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Acemi Cadı'da müdür Dilaver'in yeğeni Ece olarak karşımıza çıkan Civelek'in yüz ifadesi ve mimiklerinin o zaman da aynı olması dikkatlerden kaçmazken, o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte Feyza Civelek'in Acemi Cadı'daki o halleri:
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