12 Saat Enkaz Altında Kalmış: Masterchef Yarışmacısı Kuzey Baran Korkmaz'ın Hikayesi Yürek Burktu
12 Saat Enkaz Altında Kalmış: Masterchef Yarışmacısı Kuzey Baran Korkmaz'ın Hikayesi Yürek Burktu
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başladı. Ana kadroya girebilmek için seçmelerin gerçekleştiği programa katılan Kuzey Baran Korkmaz'ın yemeği şefleri etkilerken hayat hikayesi ise yürek burktu.
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MasterChef Türkiye'nin heyecanla beklenen yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başladı. Şef Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında şimdilik ana kadroya girebilmek için seçmeler gerçekleşiyor.
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Yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacıların kimi zaman da hayat hikayeleri dikkat çekiyor. Hikayesi ile ekran başındaki herkesi etkileyen isimlerden bir tanesi de yarışmacı Kuzey Baran Korkmaz oldu.
Hatay'da yaşayan ancak depremden sonra Mersin'e taşınan Korkmaz, şeflere Antakya mutfağını yansıtan yöresel bir tabak hazırlayarak önlüğün sahibi oldu. Yarışmacının hayat hikayesi ise şefler başta olmak üzere dinleyen herkesin yüreğini burktu.
Yarışmacı Korkmaz, hikayesini "Hatay'da yaşıyordum. Mersin'e taşındım kısa bir süre önce depremden önce. Enkazda kaldık biz 12 saat kadar ailemle beraber. Amcamı, dedemi, kuzenimi, halamı kaybettik depremde. Aynı apartmanda oturuyorduk. Ben ve babam yaralı olarak çıktık. Yani burada olsalardı hayallerimin peşinden gitmemi isterlerdi. Hiçbir şeyi ertelememem gerektiğini öğrendim. Hayat devam ediyor. Babam da ameliyat oldu deprem sonrası 4-5 defa. Şu anda sağlıklı çalışıyor, kendisi de müzisyen" cümleleri ile anlattı.
Korkmaz'ın hikayesi karşısında duygularını gizleyemeyen Somer Şef, "Yemeğe geçmeden önce bir meslektaşın olarak Hatay mutfağına sahip çıktığın için sana teşekkür etmek istiyorum. Bu sadece senin değil Türk kimliği altında şeflik yapan hepimizin görevi. Maalesef sorunlar listesinde yemek belki Hatay için en ön sırada değil ama Hatay en önemli lezzet başkentlerinden biri. Bence şefler olarak Hatay mutfağını tanıtmak çok önemli. Bunu tüm dünyaya tanıtmalı. Bunun haricinde yemeğin zaten siz Hataylıların Allah vergisi bir eli var. Benden sana hem yemeğine hem de duruşuna kocaman bir evet" açıklamalarında bulundu.
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