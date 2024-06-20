Eski MasterChef Jürisi Hazer Amani'nin Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile İlgili İtirafı Gündem Oldu!
Eski MasterChef Jürisi Hazer Amani'nin Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile İlgili İtirafı Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@chefstoryweb/...
MasterChef Türkiye'nin 2018 yılında jüriliğini yapan Hazer Amani, birlikte jürilik yaptığı Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya hakkında itiraflarda bulundu.
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MasterChef'in TV8 ekranlarında yayınlandığı ilk sezonda jürilik yapan Hazer Amani, sezonun ardından yarışmadan ayrılmıştı.
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Ayrılığı gündeme bomba gibi düşen ünlü şeften seneler sonra diğer şeflerle ilgili itiraf geldi.
"MasterChef'in Türkiye için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" diyen Amani, "Somer biraz daha cana yakın ve babacan görünen bir insan. Öyle de zaten. Mehmet de biraz daha sert, aksi görünür ama tatlı bir adamdır." dedi.
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