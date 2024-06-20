Zamanında İbo Show için Düzenlenen Gülşen'in Şarkısını Duyunca "Ben Ne Dinledim?" Diyeceksiniz!
Zamanında İbo Show için Düzenlenen Gülşen'in Şarkısını Duyunca "Ben Ne Dinledim?" Diyeceksiniz!
Kaynak: https://x.com/bennedinledim/status/18...
Gülşen'in 2003'te İbo Show için düzenlenen şarkısı tarihin tozlu raflarından çıkageldi. İzleyenler şarkıyı duyunca 'Ben ne dinledim şimdi?' oldu.
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Gülşen'in her şarkısını ezbere bilen nesli bile dinlediğinde kulaklarına inandıramayacak bir video sosyal medyada gündem oldu.
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"Ben Ne Dinledim" adlı X hesabından paylaşılan video sahiden dinlediğini insana sorgulatacak türden.
2003 yılında İbo Show için yeniden düzenlenen Kimselere Güvenmiyorum (latin version), bambaşka bir şarkıya dönüştü.
Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan Gülşen'in o şarkısını dinleyenler şok oldu.
İşte o video...
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