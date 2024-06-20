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Zamanında İbo Show için Düzenlenen Gülşen'in Şarkısını Duyunca "Ben Ne Dinledim?" Diyeceksiniz!

Zamanında İbo Show için Düzenlenen Gülşen'in Şarkısını Duyunca "Ben Ne Dinledim?" Diyeceksiniz!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 11:54

Gülşen'in 2003'te İbo Show için düzenlenen şarkısı tarihin tozlu raflarından çıkageldi. İzleyenler şarkıyı duyunca 'Ben ne dinledim şimdi?' oldu.

Kaynak: https://x.com/bennedinledim/status/18...
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Gülşen'in her şarkısını ezbere bilen nesli bile dinlediğinde kulaklarına inandıramayacak bir video sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen'in her şarkısını ezbere bilen nesli bile dinlediğinde kulaklarına inandıramayacak bir video sosyal medyada gündem oldu.

"Ben Ne Dinledim" adlı X hesabından paylaşılan video sahiden dinlediğini insana sorgulatacak türden.

"Ben Ne Dinledim" adlı X hesabından paylaşılan video sahiden dinlediğini insana sorgulatacak türden.

2003 yılında İbo Show için yeniden düzenlenen Kimselere Güvenmiyorum (latin version), bambaşka bir şarkıya dönüştü.

2003 yılında İbo Show için yeniden düzenlenen Kimselere Güvenmiyorum (latin version), bambaşka bir şarkıya dönüştü.

Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan Gülşen'in o şarkısını dinleyenler şok oldu.

Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan Gülşen'in o şarkısını dinleyenler şok oldu.

İşte o video...

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