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"Yargı"daki Defne Meğer 2019'da Yayınlanan "Bir Aile Hikayesi" Dizisinde Oynamış!

"Yargı"daki Defne Meğer 2019'da Yayınlanan "Bir Aile Hikayesi" Dizisinde Oynamış!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 18:31

Büyük bir final ile ekranlara veda eden Yargı dizisinin Defne'si, 2019'daki daha küçücük bir çocukken 'Bir Aile Hikayesi'nde oynamış. İşte o diziden fotoğrafı...

Kaynak: https://x.com/tatlieksibiri/status/18...
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'da bir de Defne'miz vardı.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'da bir de Defne'miz vardı.

Beren Nur Karadiş, dizide Defne karakterine hayat veriyordu. Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren dizide Ilgaz'ın küçük kardeşiydi.

Beren Nur Karadiş, dizide Defne karakterine hayat veriyordu. Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren dizide Ilgaz'ın küçük kardeşiydi.

Meğer biz bu küçük kızı daha öncede ekranlarda görmüşüz. Herkes onu Yargı'dan hatırlıyor ama o Bir Aile Hikayesi'nde de oynamış.

Meğer biz bu küçük kızı daha öncede ekranlarda görmüşüz. Herkes onu Yargı'dan hatırlıyor ama o Bir Aile Hikayesi'nde de oynamış.

Fox TV’de yayın hayatına başlayan Bir Aile Hikayesi dizisinde Mercan karakterine hayat veren genç oyuncunun küçücük halleri sosyal medyada gündem oldu.

Fox TV’de yayın hayatına başlayan Bir Aile Hikayesi dizisinde Mercan karakterine hayat veren genç oyuncunun küçücük halleri sosyal medyada gündem oldu.

İşte o fotoğraf:

İşte o fotoğraf:

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