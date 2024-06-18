"Yargı"daki Defne Meğer 2019'da Yayınlanan "Bir Aile Hikayesi" Dizisinde Oynamış!
"Yargı"daki Defne Meğer 2019'da Yayınlanan "Bir Aile Hikayesi" Dizisinde Oynamış!
Kaynak: https://x.com/tatlieksibiri/status/18...
Büyük bir final ile ekranlara veda eden Yargı dizisinin Defne'si, 2019'daki daha küçücük bir çocukken 'Bir Aile Hikayesi'nde oynamış. İşte o diziden fotoğrafı...
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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'da bir de Defne'miz vardı.
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Beren Nur Karadiş, dizide Defne karakterine hayat veriyordu. Üç sezondur ekranlarda fırtınalar estiren dizide Ilgaz'ın küçük kardeşiydi.
Meğer biz bu küçük kızı daha öncede ekranlarda görmüşüz. Herkes onu Yargı'dan hatırlıyor ama o Bir Aile Hikayesi'nde de oynamış.
Fox TV’de yayın hayatına başlayan Bir Aile Hikayesi dizisinde Mercan karakterine hayat veren genç oyuncunun küçücük halleri sosyal medyada gündem oldu.
İşte o fotoğraf:
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