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Berna'yla Yakıştırılmıştı: Survivor Nefise, Cinsel Yönelimi Hakkında Açıklama Yaptı

Berna'yla Yakıştırılmıştı: Survivor Nefise, Cinsel Yönelimi Hakkında Açıklama Yaptı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 08:43

Survivor All Star'da 2. olan Nefise Karatay, yarışma boyunca rakip takımda yer alan Berna'yla sık sık yakıştırılıyor ve Survivor fanları tarafından yapılan editlere konu oluyorlardı. Survivor'dan sonra Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Nefise, cinsel yönelimi hakkında açıklamada bulundu.

KAYNAK: Pınar Kerimoğlu/ YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kCFlU...
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Survivor tarihinin en güçlü yarışmacılarından Nefise, All Star finalinde Ogeday'a az bir farkla yenilerek 2. olmuştu.

Survivor tarihinin en güçlü yarışmacılarından Nefise, All Star finalinde Ogeday'a az bir farkla yenilerek 2. olmuştu.

Yarışmanın ardından pek çok programda röportaj veren Nefise, özellikle Pınar Kerimoğlu'nun YouTube hesabında yaptığı açıklamalarla bir anda gündeme oturdu.

Yarışmanın ardından pek çok programda röportaj veren Nefise, özellikle Pınar Kerimoğlu'nun YouTube hesabında yaptığı açıklamalarla bir anda gündeme oturdu.

Yarışma boyunca yakın arkadaş olduğu Berna'yla çok yakıştırılan ve Survivor fanları tarafından sık sık editlere konu olan Nefise, Berna'yla arasındaki "aşk" dedikoduları hakkında konuştu.

Yarışma boyunca yakın arkadaş olduğu Berna'yla çok yakıştırılan ve Survivor fanları tarafından sık sık editlere konu olan Nefise, Berna'yla arasındaki "aşk" dedikoduları hakkında konuştu.

Pınar Kerimoğlu'na konuşan Nefise, yarışmadan ayrıldığında "Berna'yla beni yakıştırmalar, böyle şeyler gördüm." derken, "Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey hiç düşünmedim." sözlerini kullandı.

Pınar Kerimoğlu'na konuşan Nefise, yarışmadan ayrıldığında "Berna'yla beni yakıştırmalar, böyle şeyler gördüm." derken, "Böyle bir şey olamaz, böyle bir şey hiç düşünmedim." sözlerini kullandı.

"Benim cinsel tercihim bir erkek tarafından..." sözleriyle cinsel yönelimini de belirten Nefise, böylece Berna'yla yapılan yakıştırmalara bu şekilde yanıt verdi.

"Benim cinsel tercihim bir erkek tarafından..." sözleriyle cinsel yönelimini de belirten Nefise, böylece Berna'yla yapılan yakıştırmalara bu şekilde yanıt verdi.
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İşte Nefise'nin o açıklamaları:

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