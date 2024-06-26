Berna'yla Yakıştırılmıştı: Survivor Nefise, Cinsel Yönelimi Hakkında Açıklama Yaptı

Survivor All Star'da 2. olan Nefise Karatay, yarışma boyunca rakip takımda yer alan Berna'yla sık sık yakıştırılıyor ve Survivor fanları tarafından yapılan editlere konu oluyorlardı. Survivor'dan sonra Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Nefise, cinsel yönelimi hakkında açıklamada bulundu.

KAYNAK: Pınar Kerimoğlu/ YouTube