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Survivor 2025 İçin İlk Üç Yarışmacıyla Anlaşıldığı İddia Edildi!

Survivor 2025 İçin İlk Üç Yarışmacıyla Anlaşıldığı İddia Edildi!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 18:49

Yeni sezon hazırlıklarına başlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler için Survivor Bilgi Official hesabının iddiasına göre ilk üç yarışmacıyla anlaşma sağlandı!

Kaynak: https://x.com/bilgiisurvivor/status/1...
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All Star formatında yapılan Survivor 2024'te şampiyon Ogeday Girişken olmuştu.

All Star formatında yapılan Survivor 2024'te şampiyon Ogeday Girişken olmuştu.

Ünlüler-Gönüllüler formatında yayınlanacak 2025 için hazırlıklara büyük bir hızla başlandı.

Ünlüler-Gönüllüler formatında yayınlanacak 2025 için hazırlıklara büyük bir hızla başlandı.

Hangi yarışmacıların sezona dahil olacağının belirsiz olduğu Survivor için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Hangi yarışmacıların sezona dahil olacağının belirsiz olduğu Survivor için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Survivor Bilgi Official hesabının iddiasına göre yeni sezon için Adem Kılıççı, Sema Aydemir ve Hikmet Tuğsuz'a teklif gittiği ve yarışmacılarla anlaşmaya varıldı.

Survivor Bilgi Official hesabının iddiasına göre yeni sezon için Adem Kılıççı, Sema Aydemir ve Hikmet Tuğsuz'a teklif gittiği ve yarışmacılarla anlaşmaya varıldı.

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