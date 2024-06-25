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İnci Taneleri'nde Dilber'in Dans Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!

İnci Taneleri'nde Dilber'in Dans Sahnesinin Kamera Arkası Görüntüleri Ortaya Çıktı!

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 13:47

İnci Taneleri'nde sezonun en başından sonuna kadar gündem olan Dilber'in dans sahnesinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: https://vm.tiktok.com/ZMr6q4q4X/
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Sezona bomba gibi bir giriş yapan İnci Taneleri, özellikle Dilber'in dansıyla her bölüm konuşulmuştu.

Sezona bomba gibi bir giriş yapan İnci Taneleri, özellikle Dilber'in dansıyla her bölüm konuşulmuştu.

Her bölümde ayrı gündem olan dansın sahibi Hazar Ergüçlü, bu dans için özel eğitim aldığını açıklamıştı.

Her bölümde ayrı gündem olan dansın sahibi Hazar Ergüçlü, bu dans için özel eğitim aldığını açıklamıştı.

Ramazan ayı boyunca yayınlanmayan dans sahnesiyle ilgili yeni bir video ortaya çıktı.

Ramazan ayı boyunca yayınlanmayan dans sahnesiyle ilgili yeni bir video ortaya çıktı.

Hazar Ergüçlü'ye dansın gösterildiği anları buradan izleyebilirsiniz:

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