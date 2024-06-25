Aşkı Memnu'da O Detayı Fark Eden İzleyici Sonunda Herkesin Merak Ettiği Soruyu Sordu!
Aşkı Memnu'da O Detayı Fark Eden İzleyici Sonunda Herkesin Merak Ettiği Soruyu Sordu!
Aşkı Memnu yayınlanalı 14 sene geçti ancak izlerini hala taşıyoruz. Bir nesle travma yaşatan diziyi hala izleyenlerimiz de var. Sevenlerinin daha yeni fark ettiği detaylar ise şok etti.
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Aşkı Memnu ilk kez 2008 yılında yayınlandı. Hayatımıza girdiğinden bu yana hiçbir şey artık eskisi gibi değil.
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Yıllar geçse de unutulmayan efsane dizi hepimizde iz bırakmıştır ancak Bihter ve Behlül'ün yasak aşkını izlerken bazı detayları kaçırmışız.
14 yıl sonra izleyici fark ettiği detayları sosyal medyada paylaşınca görenler aydınlanma yaşadı.
Evin hizmetçisi Süleyman'ın yıllardır bir tane dikili taşının bile olmaması...
Beşir'in bile diğerlerinden daha vizyoner çıkması...
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