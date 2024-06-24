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Türk Dizileri İçinde 'En İyi İşlenmiş Kompleks Karakter' Sosyal Medyada Viral Oldu

Türk Dizileri İçinde 'En İyi İşlenmiş Kompleks Karakter' Sosyal Medyada Viral Oldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 11:41

Türk dizilerinde ruhsal dengesizliklerine rağmen sempati uyandırabilen bir karakter olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sosyal medya kullanıcıları o karakteri buldu!

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Yabancı dizilerde kötü karakterlerin dahi izleyenlerde sempati uyandırabildiğini görümüşsünüzdür.

Yabancı dizilerde kötü karakterlerin dahi izleyenlerde sempati uyandırabildiğini görümüşsünüzdür.

Bizim dizilerde ise kötü karakterlerden genelde herkes nefret eder. Sevilecek hiçbir yanı olmaz. Karakter işlenirken tüm itici yanları gösterilir.

Bizim dizilerde ise kötü karakterlerden genelde herkes nefret eder. Sevilecek hiçbir yanı olmaz. Karakter işlenirken tüm itici yanları gösterilir.

Ancak bazı dizilerimiz hariç. Sosyal medyada iyi işlenmiş kompleks karakter araştırması sonuçlandı.

Ancak bazı dizilerimiz hariç. Sosyal medyada iyi işlenmiş kompleks karakter araştırması sonuçlandı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pargalı İbrahim Paşa gelmiş geçmiş en iyi karmaşık görünen ve ısınabildiğimiz karakter seçildi. Okan Yalabık'ın başarısını da unutmamak gerekir.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Pargalı İbrahim Paşa gelmiş geçmiş en iyi karmaşık görünen ve ısınabildiğimiz karakter seçildi. Okan Yalabık'ın başarısını da unutmamak gerekir.

İşte o paylaşım👇🏻

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