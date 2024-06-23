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Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'ın Gönülçelen'de Oynadığı Sahne Performansını Görenler Tanıyamadı!

Kızılcık Şerbeti Kıvılcım'ın Gönülçelen'de Oynadığı Sahne Performansını Görenler Tanıyamadı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 17:40

Evrim Alasya oyunculuğu ile döktürmüş! Gönülçelen dizisinde oynadığı karakter ile herkesi bir kez daha şaşırtan Alasya, izleyenlere 'Bu bizim Kıvılcım mı?' dedirtti.

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Kızılcık Şerbeti dizisi ile devleşen Evrim Alasya'nın Gönülçelen dizisinde oynadığını biliyor muydunuz? Eğer daha önce bir yerde duymadıysanız çok şaşıracaksınız.

Kızılcık Şerbeti dizisi ile devleşen Evrim Alasya'nın Gönülçelen dizisinde oynadığını biliyor muydunuz? Eğer daha önce bir yerde duymadıysanız çok şaşıracaksınız.

2010 yılınca yayınlanan dizide oynayan Alasya, Balçiçek karakterine hayat veriyordu.

2010 yılınca yayınlanan dizide oynayan Alasya, Balçiçek karakterine hayat veriyordu.

Şimdilerde onu Kıvılcım olarak tanıyanlar o dönemki karakterin bir sahnesini görünce şok oldu. İşte sosyal medyada gündem olan o dönemden performansı...

Şimdilerde onu Kıvılcım olarak tanıyanlar o dönemki karakterin bir sahnesini görünce şok oldu. İşte sosyal medyada gündem olan o dönemden performansı...

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