"7 Numara" Dizisinde Çağlar Çorumlu'nun Askere Gideceği Sahnedeki Detay Uzaklara Daldırdı
"7 Numara" Dizisinde Çağlar Çorumlu'nun Askere Gideceği Sahnedeki Detay Uzaklara Daldırdı
Kaynak: https://x.com/titaniasnymph/status/18...
Nostalji deyince de akla ilk gelen dizilerden olan '7 Numara'daki askerlik sahnesinin meğer manidar bir hikayesi varmış. Duyunca yüzünüzdeki buruk gülümsemeye engel olamayacağınız o detayı yıllar sonra izleyenler fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aile sıcaklığını ve absürt komediyi evlerimize getiren "7 Numara"yı çok sevdik. Üstünden yıllar geçse de hala içimiz ısınsın, diye izleyenlerimiz vardır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her izlediğimizde başka anlamlar çıkardığımız dizide bir sahne sosyal medyada gündem oldu. Meğer o dönem dümdüz izlediğimiz askerlik sahnesinin bir anlamı varmış!
Dizide Yusuf karakterine hayat veren Çağlar Çorumlu, gerçek hayatta askere gideceği için senaryo da ona göre düzenlenmiş.
Dizide de aynı dönemde askere uğurlanana Çorumlu'nun o sahnesindeki detayı izleyenler fark etti.
İşte yıllar sonra fark edilen ve uzaklara dalmamıza neden olan o sahne:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın