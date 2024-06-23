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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Eski Dizisinde Yapılan Kombin Gözlerimizi Kanattı!

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın Eski Dizisinde Yapılan Kombin Gözlerimizi Kanattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.06.2024 - 12:31

2019 yılında ekranlara gelen 'Her Yerde Sen' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın dizisi X'de yeniden gündem oldu. Pusat'ın ağır çekim gösterilen kombini dillere düştü.

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Eski diziler zaman zaman sosyal medyada yeniden gündem oluyor. "Neler izlemişiz öyle?" dedirten anlar yaşanıyor.

Eski diziler zaman zaman sosyal medyada yeniden gündem oluyor. "Neler izlemişiz öyle?" dedirten anlar yaşanıyor.

X'de yine böyle bir an yaşandı. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın oynadığı "Her Yerde Sen" dizisi gündem oldu.

X'de yine böyle bir an yaşandı. Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın oynadığı "Her Yerde Sen" dizisi gündem oldu.

2019 yılında çekilen dizide iki sevgiliyi oynayan oyuncular çok popülerdi. Bu ikilinin aşkını izlerken gözlerinden kalpler çıkanlar yeniden gündem olan sahnede şok yaşadılar.

2019 yılında çekilen dizide iki sevgiliyi oynayan oyuncular çok popülerdi. Bu ikilinin aşkını izlerken gözlerinden kalpler çıkanlar yeniden gündem olan sahnede şok yaşadılar.

Ağır çekimde Pusat'ın kıyafetini gösteren sahnede, oyuncunun giydikleri gözlerimizi kanattı.

Ağır çekimde Pusat'ın kıyafetini gösteren sahnede, oyuncunun giydikleri gözlerimizi kanattı.

İşte dillere düşen o kombin:

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X'de gelen yorumlar...

X'de gelen yorumlar...
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