Yalancı Yarim'in Çekildiği Yıllardan Çıkagelip Hepimizi Hüzünlendiren O Set Fotoğrafı!
Yalancı Yarim'in Çekildiği Yıllardan Çıkagelip Hepimizi Hüzünlendiren O Set Fotoğrafı!
Barış Akarsu ve Merve Sevi'nin başrollerini paylaştığı, Yalancı Yarim dizisini hatırlayanları ve hiç unutamayanları duygulandıran, yıllar sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki sette çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı.
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Kaç yaşımıza gelirsek gelelim biz Barış Akarsu hayranı o küçük çocuğuz, hala! Yalancı Yarim dizisini de onun için bu kadar sevdik.
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2006 yılında yayınlanan dizinin adını duyar duymaz müziği kulaklarında çalanları duygulandıracak bir haberimiz var.
O dönem Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çekilen dizinin bir set fotoğrafı ortaya çıktı.
Hayranlarının ilk kez göreceği bu fotoğrafta Barış Akarsu elinde gitarıyla çıkmış.
Zaman ne çabuk geçiyor, seni çok özledik Barış Akarsu...👇🏻
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