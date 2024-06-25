Selena'nın Hades'i Sinan Çalışkanoğlu Sette Kostümle Tuvaletini Nasıl Yaptığını Açıkladı!
Selena'nın Hades'i Sinan Çalışkanoğlu Sette Kostümle Tuvaletini Nasıl Yaptığını Açıkladı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@matruskatv/vi...
2009 yılında final yapmasına rağmen hala en sevilen gençlik dizilerinden biri olan Selena'yla ilgili dizinin Hades'i Sinan Çalışkanoğlu'ndan oldukça ilginç bir itiraf geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2009 yılında final yapmasına rağmen hala en sevilen gençlik dizilerinden biri olarak görülen Selena, tekrar bölümleriyle ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzlediğimiz ilk günde de bugün de hala dizide nefret ettiğimiz bir isim olan Hades, çocukluğumuzun kabusu olmuştu.
Karakteri canlandıran Sinan Çalışkanoğlu kendisine gelen ilginç bir soruya yanıt verdi.
Kendisine üstündeki kostümle nasıl tuvaletinin yapıldığının sorulduğunu ifade eden Çalışkanoğlu, sitemli bir dille durumu açıkladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın