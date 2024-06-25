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Selena'nın Hades'i Sinan Çalışkanoğlu Sette Kostümle Tuvaletini Nasıl Yaptığını Açıkladı!

Selena'nın Hades'i Sinan Çalışkanoğlu Sette Kostümle Tuvaletini Nasıl Yaptığını Açıkladı!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 11:53

2009 yılında final yapmasına rağmen hala en sevilen gençlik dizilerinden biri olan Selena'yla ilgili dizinin Hades'i Sinan Çalışkanoğlu'ndan oldukça ilginç bir itiraf geldi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@matruskatv/vi...
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2009 yılında final yapmasına rağmen hala en sevilen gençlik dizilerinden biri olarak görülen Selena, tekrar bölümleriyle ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor.

2009 yılında final yapmasına rağmen hala en sevilen gençlik dizilerinden biri olarak görülen Selena, tekrar bölümleriyle ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor.

İzlediğimiz ilk günde de bugün de hala dizide nefret ettiğimiz bir isim olan Hades, çocukluğumuzun kabusu olmuştu.

İzlediğimiz ilk günde de bugün de hala dizide nefret ettiğimiz bir isim olan Hades, çocukluğumuzun kabusu olmuştu.

Karakteri canlandıran Sinan Çalışkanoğlu kendisine gelen ilginç bir soruya yanıt verdi.

Karakteri canlandıran Sinan Çalışkanoğlu kendisine gelen ilginç bir soruya yanıt verdi.

Kendisine üstündeki kostümle nasıl tuvaletinin yapıldığının sorulduğunu ifade eden Çalışkanoğlu, sitemli bir dille durumu açıkladı.

Kendisine üstündeki kostümle nasıl tuvaletinin yapıldığının sorulduğunu ifade eden Çalışkanoğlu, sitemli bir dille durumu açıkladı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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