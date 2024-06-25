MasterChef'te Elif'in Stüdyoya Girdiği An Yaşadığı Şaşkınlıkla Söyledikleri Herkesi Güldürdü!
MasterChef'te Elif'in Stüdyoya Girdiği An Yaşadığı Şaşkınlıkla Söyledikleri Herkesi Güldürdü!
MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz gün kadroya girmek için yarışan Elif, stüdyoya girdiği anda yaşadığı şaşkınlıkla birlikte şeflere samimi iltifatta bulundu. O anlar herkesi güldürdü.
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MasterChef Türkiye tüm heyecanı ile başladı. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in ekranlardan yansıyan sıcak enerjisini doğrusu epey özlemişiz!
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Yarışmacılar da izleyenlerle aynı fikirde: Yarışma inanılmaz heyecanlı ve şefler çok enerjik!
Dün akşam kadroya katılabilmek için elemelerden geçen Elif de kendini tutamayıp dürüstçe o enerjiyi yansıtanlardan oldu.
Elif'in stüdyoya girişi herkesi güldürdü. Çünkü yarışmacı şaşkınlık ifadesini gizleyemediği gibi bir anda "Çok yakışıklısınız" diye söze girdi.
İşte o anlar:
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