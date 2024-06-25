Survivor Yasin'in Yarışmada Kaç Kilo Verdiğini Duyunca Şok Geçireceksiniz!
Survivor Yasin'in Yarışmada Kaç Kilo Verdiğini Duyunca Şok Geçireceksiniz!
Kaynak: https://www.mynet.com/survivor-yasin-...
Yasin Obuz, Survivor All Star'ın popüler yarışmacılarından biri ve sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündem oluyor. Bu sefer, Obuz yarışma sürecinde ne kadar kilo kaybettiğini açıkladı. Hepimizi şok etti.
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Bu yıl Survivor All Star, en çekişmeli sezonlarından birine ev sahipliği yaptı ve bu zorlu mücadelede Ogeday Girişken zaferin sahibi oldu.
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Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri de Yasin Obuz oldu. Obuz, sempatik kişiliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirdi.
Geçtiğimiz günlerde Survivor deneyimi hakkında konuşan Obuz, yarışma sürecinde ne kadar kilo verdiğini de açıkladı.
Yasin, Survivor'da cennet ve cehennem arasında gidip geldiklerini belirtti ve "Bu yılki yarışma sürecinde tam 22 kilo kaybettim. Ne kadar zor bir süreç olduğunu siz düşünün" dedi.
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