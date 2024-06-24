Müge Anlı'yı da Sinirlendirdi! "Eski Eşim Beni Aldattı" Diyen Adamın Gerçeği Başka Çıktı!
Müge Anlı'yı da Sinirlendirdi! "Eski Eşim Beni Aldattı" Diyen Adamın Gerçeği Başka Çıktı!
Müge Anlı'ya çıkan Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve iki çocuğunu bulmak istediğini söyledi. Hallaç, 'Eşim beni aldatıp, tüm mülklerimizi çocuklarımızla birlikte kaçarak üzerine geçirdi.' şeklinde bir iddiada bulundu. Ancak, programa telefonla bağlanan eski eşi ve kızı Selcan'ın ifadeleri, olayın gidişatını tamamen değiştirdi.
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Bu hafta sezon finali yapacak Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son konuklarını ağırlıyor. Bugün ekrana Ercan Hallaç çıktı ve eski eşini aradığını söyledi.
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Eski eşi Gül Polat ve 2 çocuğunu aramak için Müge Anlı'ya katılan Hallaç, aldatıldığını hatta üstüne paralarının ve evinin de çalınarak eski eş tarafından götürüldüğünü söyledi.
Eski kocasının bu iddiaları üzerine 4 aydır kayıp olan Gül Polat yayına bağlandı. Gözü yaşlı kadın, "Ben 27 yıldır bu adamdan çok çekiyorum. Bu adam beni 2 kez bıçakladı. Ben evlere temizliğe gidip çocuklarıma bakıyorum. Bana iftira atıyor" dedi.
Eşini aldatmadığını söyleyen kadın, iddia sahibi kocasının kendisini aldattığını savundu: "Eve kadın getirdi. Adam psikopat. Benim 3 tane planım var diyor. Ben mahkemeye çıkıp boşanmanın iptalini isteyeceğim. İki Müge Anlı'ya çıkıp seni rezil edeceğim diyor."
Karısının söylediği şarkıdan anlam çıkarıp kendisini aldattığını söyleyen Hallaç ise "Senin bana gönlün var gibi gibi, diye şarkı söylüyordu" dedi. Mağdur olduğunu söyleyen koca bu kanıya şarkılardan vardığını söyledi.
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"Benim müzik dinlememi bile sorun ediyor" diyen Gül Hanım, artık şiddetten bıktığını söyledi. "Çocuklarımı bile okutamıyorum, beni öldürecek, diye korkuyorlar" dedi.
"Bu kadın beni aldattı. Bir gün sokakta bir adamla gördüm. O adam kimdi diye sordum. Dilenciydi dedi ama adamın tipi dilenci gibi değildi. Karımın telefonu benim üzerime kimlerle konuştuğuna baktım. Mehmet diye birisiyle konuşmuş" diye ısrarcı olan Ercan Bey çocuklarının da başkasından olabileceğini söyledi.
Yayına bağlanan Yeliz Hanım ise Gül Polat'ı tanıdığını söyleyerek, "Gül Polat bana temizliğe geliyordu. Kadın hırsız değildi. Zaten 40 kilo civarında ve hastaydı. Evdeki boş şişeleri bile sorarak alıyordu" ifadelerini kullandı.
Ercan Bey, bu sözler üzerine Yeliz Hanım'ı tehdit edince Anlı çok kızdı. Anlı, "Kimseyi konuşturmuyorsun. Boşamasaydın karını" diyerek tepki gösterdi.
Babaları ile ilgili yayına bağlanan çocukları da iddiaları yalanladı. "Babam yalan söylüyor. Annem onu aldatmadı. Kendisi Kader diye bir kadınla beraberdi. Kadın bizi arayıp size kardeş geliyor. Hamileyim dedi. Babam küçük kardeşimin boğazına yapışmış annen beni aldattı diyeceksin diye tehdit etti" dediler.
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Dahası karısının kişisel bakımına bile karışan Ercan Bey'in takıntılı olduğunu da savundular: "Babam annemin Antalya sıcağında deodorant sıkmasını bile sorun ediyordu"
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