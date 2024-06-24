Müge Anlı'yı da Sinirlendirdi! "Eski Eşim Beni Aldattı" Diyen Adamın Gerçeği Başka Çıktı!

Müge Anlı'ya çıkan Ercan Hallaç, eski eşi Gül Polat ve iki çocuğunu bulmak istediğini söyledi. Hallaç, 'Eşim beni aldatıp, tüm mülklerimizi çocuklarımızla birlikte kaçarak üzerine geçirdi.' şeklinde bir iddiada bulundu. Ancak, programa telefonla bağlanan eski eşi ve kızı Selcan'ın ifadeleri, olayın gidişatını tamamen değiştirdi.