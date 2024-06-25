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Survivor'a mı Katılıyor? Kısmetse Olur Sedat Polat'ın Hazırlık Paylaşımı İddialara Neden Oldu!

Survivor'a mı Katılıyor? Kısmetse Olur Sedat Polat'ın Hazırlık Paylaşımı İddialara Neden Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 10:39

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde Elif'le dolu dizgin bir aşka yelken açan Sedat Polat'ın spor yaptığı anları paylaşıp yazdıkları 'Acaba mı?' dedirtti.

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Survivor All Star 2024 Ogeday'ın şampiyonluğu ile son buldu. Şimdi yarışmacılar için 2025 hazırlıkları başladı.

Survivor All Star 2024 Ogeday'ın şampiyonluğu ile son buldu. Şimdi yarışmacılar için 2025 hazırlıkları başladı.

Ayrlar önceden hazırlığa başladığı bilinen yarışmacıların spor ve beslenmeye dikkat ettiklerini bilirsiniz. Sedat Polat'ın spor yaparken yaptığı paylaşımda buna yoruldu.

Ayrlar önceden hazırlığa başladığı bilinen yarışmacıların spor ve beslenmeye dikkat ettiklerini bilirsiniz. Sedat Polat'ın spor yaparken yaptığı paylaşımda buna yoruldu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasına katılan Sedat Polat, Elif ile dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı. Şimdilerde ise ekranlardan uzaklar.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasına katılan Sedat Polat, Elif ile dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı. Şimdilerde ise ekranlardan uzaklar.

Polat'ın paylaşımına yazdığı "Hazırlık" mesajı "Survivor'a mı gidiyor?", dedirtti. Sosyal medyada konu ile ilgili yorumlar birikti.

Polat'ın paylaşımına yazdığı "Hazırlık" mesajı "Survivor'a mı gidiyor?", dedirtti. Sosyal medyada konu ile ilgili yorumlar birikti.

Önce o paylaşıma bir bakalım...

Önce o paylaşıma bir bakalım...
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Sizce olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...

Sizce olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...
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