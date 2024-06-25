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Survivor Nefise'nin Yunus Emre ile İlgili İtirafları Gündem Oldu!

Survivor Nefise'nin Yunus Emre ile İlgili İtirafları Gündem Oldu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 15:50

Survivor All Star'ı ikinci olarak tamamlayan Nefise, yarışmanın ardından Yunus Emre'yle ilgili Hürriyet'ten Beste Sırapınar'a itirafta bulundu.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=B2x7-...
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Yaklaşık 6 ay süren mücadelenin ardından bitmez denilen Survivor bitti ve Ogeday bu kıyasıya mücadeleyi şampiyonlukla tamamladı.

Yaklaşık 6 ay süren mücadelenin ardından bitmez denilen Survivor bitti ve Ogeday bu kıyasıya mücadeleyi şampiyonlukla tamamladı.

Ancak yarışma bitmesine rağmen kaosu bir türlü bitmedi ve hatta yarışma sonrası mahkemelik olan yarışmacılar oldu.

Ancak yarışma bitmesine rağmen kaosu bir türlü bitmedi ve hatta yarışma sonrası mahkemelik olan yarışmacılar oldu.

Detaylar:

Yarışmayı ikincilikle tamamlayan Nefise de sezon boyunca ve sonrasında gündemden düşmeyen yarışmacı Yunus Emre hakkında konuştu.

Yarışmayı ikincilikle tamamlayan Nefise de sezon boyunca ve sonrasında gündemden düşmeyen yarışmacı Yunus Emre hakkında konuştu.

Nefise, Yunus Emre'nin çok temiz kalpli olduğunu ancak sinirlendiğinde her şeyi söyleyip yapabildiğini, Nefise'yi çok kırdığını ve bu sebeple kendinden soğuttuğunu açıkladı.

Nefise, Yunus Emre'nin çok temiz kalpli olduğunu ancak sinirlendiğinde her şeyi söyleyip yapabildiğini, Nefise'yi çok kırdığını ve bu sebeple kendinden soğuttuğunu açıkladı.

Hürriyet'ten Beste Sırapınar'a konuşan Nefise'nin röportajının tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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