Neslihan Atagül'ün "Bu Dizi Tutmaz" Diye Düşünüp Reddettiği Karakteri Duyunca Şok Geçireceksiniz!

Başarılı ve güzel oyuncu Neslihan Atagül bir süredir TV ekranlarında görünmüyordu. Yeni sezonda İşgal Günlerinde Aşk dizisiyle ekrana dönecek güzel oyuncunun daha önce tutmayacağını düşünüp reddettiği diziyi görünce şaşkına döneceksiniz!