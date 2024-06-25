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Neslihan Atagül'ün "Bu Dizi Tutmaz" Diye Düşünüp Reddettiği Karakteri Duyunca Şok Geçireceksiniz!

Neslihan Atagül'ün "Bu Dizi Tutmaz" Diye Düşünüp Reddettiği Karakteri Duyunca Şok Geçireceksiniz!

Neslihan Atagül
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 17:12

Başarılı ve güzel oyuncu Neslihan Atagül bir süredir TV ekranlarında görünmüyordu. Yeni sezonda İşgal Günlerinde Aşk dizisiyle ekrana dönecek güzel oyuncunun daha önce tutmayacağını düşünüp reddettiği diziyi görünce şaşkına döneceksiniz!

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Güzel oyuncu Neslihan Atagül, son olarak 2022-2023 sezonunda Gecenin Ucunda dizisinde rol almıştı.

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, son olarak 2022-2023 sezonunda Gecenin Ucunda dizisinde rol almıştı.

Yeni sezonda İşgal Günlerinde Aşk dizisiyle ekrana dönecek güzel oyuncu dizide Vera Gregov karakterine hayat verecek.

Yeni sezonda İşgal Günlerinde Aşk dizisiyle ekrana dönecek güzel oyuncu dizide Vera Gregov karakterine hayat verecek.

Partneri henüz belli olmasa da şimdiden büyük ses getiren dizi NOW TV'de yayınlanacak.

Partneri henüz belli olmasa da şimdiden büyük ses getiren dizi NOW TV'de yayınlanacak.

Ancak güzel oyuncuyu bu kez gündeme getiren oynadığı roller değil, tutmayacağını düşünerek reddettiği rol oldu!

Ancak güzel oyuncuyu bu kez gündeme getiren oynadığı roller değil, tutmayacağını düşünerek reddettiği rol oldu!

Güzel oyuncuya meğer Hercai'de Reyyan rolü teklif edilmiş ve Atagül dizinin tutmayacağını düşünerek rolü reddetmiş.

Güzel oyuncuya meğer Hercai'de Reyyan rolü teklif edilmiş ve Atagül dizinin tutmayacağını düşünerek rolü reddetmiş.
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Ne dersiniz, sizce Reyyan rolü Neslihan Atagül için uygun bir seçim olur muydu?

Ne dersiniz, sizce Reyyan rolü Neslihan Atagül için uygun bir seçim olur muydu?
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