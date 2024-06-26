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Yok Böyle Sevgi: Aileler Yarışıyor'a "Cüneyd Aşkı" Damga Vurdu!

Yok Böyle Sevgi: Aileler Yarışıyor'a "Cüneyd Aşkı" Damga Vurdu!

Asuman Krause Kızıl Goncalar Mert Yazıcıoğlu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 10:33

Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor yarışmasında televizyon dizilerinin sorulduğu bir soru yöneltildi. Soruya Kızıl Goncalar yanıtı veren yarışmacı, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteri hakkında anlattılarıyla herkesi güldürdü.

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Asuman Krause'nin sunduğu efsane yarışma programı Aileler Yarışıyor'da güldüren anlar yaşandı.

Asuman Krause'nin sunduğu efsane yarışma programı Aileler Yarışıyor'da güldüren anlar yaşandı.

Halihazırda yayında olan televizyon dizileri hakkında sorulan soruda yarışmacı "Kızıl Goncalar" yanıtı verirken, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı fenomen karakter Cüneyd'i anmadan da geçmedi.

Halihazırda yayında olan televizyon dizileri hakkında sorulan soruda yarışmacı "Kızıl Goncalar" yanıtı verirken, Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı fenomen karakter Cüneyd'i anmadan da geçmedi.

Yarışmacı, Cüneyd karakterine aşık arkadaşları olduğunu ve Cüneyd'i aramak için surlara dahi çıktığını belirtirken, o anlar Asuman Krause'yi epey şaşırttı.

Yarışmacı, Cüneyd karakterine aşık arkadaşları olduğunu ve Cüneyd'i aramak için surlara dahi çıktığını belirtirken, o anlar Asuman Krause'yi epey şaşırttı.

İşte o anlar:

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