Survivor Nefise, Final Düellosunda Kendisine Ayrımcılık Yapıldığını İma Etti!

Survivor All Star'ın büyük finalinde Ogeday ve Nefise karşılaşmasını izledik. Bu büyük yarışta Ogeday farkla kazanırken, eski yarışmacıların desteğinin yoğunluğu da gözlerden kaçmadı. Hürriyet'e konuşan Nefise Karatay, final düellosunda yaşadığı ayrımcılığı anlattı.

KAYNAK: Hürriyet/ YouTube