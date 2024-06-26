Survivor Nefise, Final Düellosunda Kendisine Ayrımcılık Yapıldığını İma Etti!
Survivor Nefise, Final Düellosunda Kendisine Ayrımcılık Yapıldığını İma Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=B2x7-...
Survivor All Star'ın büyük finalinde Ogeday ve Nefise karşılaşmasını izledik. Bu büyük yarışta Ogeday farkla kazanırken, eski yarışmacıların desteğinin yoğunluğu da gözlerden kaçmadı. Hürriyet'e konuşan Nefise Karatay, final düellosunda yaşadığı ayrımcılığı anlattı.
KAYNAK: Hürriyet/ YouTube
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Tam 6 ay süren Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde yolun sonuna gelindi ve büyük şampiyonluk yarışı yapıldı.
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Ogeday ve Nefise'nin final koltuğuna oturduğu yarışmada düelloyu Nefise önde götürürken, Ogeday'ın depara kalkmasıyla şampiyonluk 2. kez Ogeday'ın oldu.
En kritik düelloların eski yarışmacılar ve izleyicilerin tam önünde yapılması ve eski yarışmacıların sık sık düello parkuruna çıkmasıyla yarış rakipler için daha da zorlu olurken, Hürriyet'e konuk olan Nefise'den beklenmedik açıklamalar geldi.
Final düellosunda yarışmacıların büyük çoğunluğunun Ogeday'ı desteklediğini belirten Nefise kendisine yardım edilmedini anlatırken, arkasından söylenenlerle herkesi şaşırttı.
Yarışmacı arkadaşlarının sayısının iptal olması için yapım ekibine başvurmasından tutun da Batuhan'a "Nefise'yi eze eze yen" dediklerini duyan Nefise bunlara alındığını belirtirken, yarışmadaki psikolojik ruh halini de etkilediğinin altını çizdi.
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İşte Nefise'nin o söylemleri:
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