"Ailesiyle Görüştüm" Survivor Nefise, Fanis'e Duyduğu Aşk Hakkında İtirafta Bulundu
"Ailesiyle Görüştüm" Survivor Nefise, Fanis'e Duyduğu Aşk Hakkında İtirafta Bulundu
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Survivor All Star'ın en konuşulan olaylarından biri kesinlikle Nefise'nin Yunan yarışmacı Fanis'e duyduğu aşk oldu.
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Yunan ve Türk yarışmacıların sık sık bir araya geldiği Survivor'da Nefise her fırsatta Fanis'e hayranlığını dile getirse de bu konuda herhangi bir geri dönüş alamamıştı.
Yarışmanın ardından Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Nefise, Fanis'le yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu.
Fanis'e karşı hisleri olduğunu burada da yineleyen Nefise, "Lütfen Yunanistan’da görüşelim' dedi. Finale gidemiyorum ama aşkımı haykıra haykıra Yunanistan’a gideceğim. Ben bu çocuğa tutuldum, büyülenmiş gibiyim" ifadelerini kullandı.
İşte Nefise'nin o söylemleri:
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