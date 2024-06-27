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"Ailesiyle Görüştüm" Survivor Nefise, Fanis'e Duyduğu Aşk Hakkında İtirafta Bulundu

"Ailesiyle Görüştüm" Survivor Nefise, Fanis'e Duyduğu Aşk Hakkında İtirafta Bulundu

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 12:12

Survivor All Star 2.si Nefise, yarışma boyunca Yunan takımında yer alan Fanis'e duyduğu aşkla gündem olmuştu. Nefise, Pınar Kerimoğlu'na Fanis'le arasında yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Pınar Kerimoğlu/ YouTube

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Survivor All Star'ın en konuşulan olaylarından biri kesinlikle Nefise'nin Yunan yarışmacı Fanis'e duyduğu aşk oldu.

Survivor All Star'ın en konuşulan olaylarından biri kesinlikle Nefise'nin Yunan yarışmacı Fanis'e duyduğu aşk oldu.

Yunan ve Türk yarışmacıların sık sık bir araya geldiği Survivor'da Nefise her fırsatta Fanis'e hayranlığını dile getirse de bu konuda herhangi bir geri dönüş alamamıştı.

Yunan ve Türk yarışmacıların sık sık bir araya geldiği Survivor'da Nefise her fırsatta Fanis'e hayranlığını dile getirse de bu konuda herhangi bir geri dönüş alamamıştı.

Yarışmanın ardından Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Nefise, Fanis'le yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu.

Yarışmanın ardından Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Nefise, Fanis'le yaşadıkları hakkında ilk kez konuştu.

Fanis'e karşı hisleri olduğunu burada da yineleyen Nefise, "Lütfen Yunanistan’da görüşelim' dedi. Finale gidemiyorum ama aşkımı haykıra haykıra Yunanistan’a gideceğim. Ben bu çocuğa tutuldum, büyülenmiş gibiyim" ifadelerini kullandı.

Fanis'e karşı hisleri olduğunu burada da yineleyen Nefise, "Lütfen Yunanistan’da görüşelim' dedi. Finale gidemiyorum ama aşkımı haykıra haykıra Yunanistan’a gideceğim. Ben bu çocuğa tutuldum, büyülenmiş gibiyim" ifadelerini kullandı.

İşte Nefise'nin o söylemleri:

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