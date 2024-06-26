MasterChef Türkiye'nin Jürisi Mehmet Şef Kıyma Makinesine Kaptırdığı Eliyle İlgili İtirafta Bulundu!
MasterChef Türkiye'nin Jürisi Mehmet Şef Kıyma Makinesine Kaptırdığı Eliyle İlgili İtirafta Bulundu!
MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın ekranlarda çoğunlukla gizlediği sol eliyle ilgili yaşananları daha önce öğrenmiştik. Bu kez de programa katılan bir yarışmacı aracılığıyla Mehmet Şef, kıyma makinesine kaptırdığı eliyle ilgili itirafta bulundu!
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MasterChef Türkiye'de yeni sezonun ana kadrosunu belirlemek için hazırlıklar sürüyor.
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Her gün pek çok yarışmacı ana kadrodaki yerini alabilmek için ter döküyor.
Bir yarışmacı traktörün pervanesine kaptırdığını ve bu yüzden lanetlenmiş gibi hissettiğini, hep saklandığını söyledi.
Mehmet Şef de bunun üzerine kolay olmadığını, iki çocuğunun dövmelerinin onun eli olduğunu söyledi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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