MasterChef Türkiye'nin Jürisi Mehmet Şef Kıyma Makinesine Kaptırdığı Eliyle İlgili İtirafta Bulundu!

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın ekranlarda çoğunlukla gizlediği sol eliyle ilgili yaşananları daha önce öğrenmiştik. Bu kez de programa katılan bir yarışmacı aracılığıyla Mehmet Şef, kıyma makinesine kaptırdığı eliyle ilgili itirafta bulundu!