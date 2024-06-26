Avatar Atakan Survivor Adasında Tuvaletlerini Yaptıkları Bölgeyi Gösterdi!
Avatar Atakan Survivor Adasında Tuvaletlerini Yaptıkları Bölgeyi Gösterdi!
Survivor tarihinin en merak edilen sorularından biri yarışmacıların tuvaletlerini nereye yaptıkları. Avatar Atakan da adada çektiği bir videoyla tuvaletlerini yaptıkları yeri gösterdi!
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Kaosuna doyum olmayan Survivor All Star Ogeday'ın birinciliğiyle son buldu.
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Geriye tartışmaların, sakatlıkların ve her şeye rağmen eğlenceli anların kaldığı yarışmada sıklıkla merak edilen bir soru da Avatar Atakan sayesinde yanıt buldu.
Instagram hesabından "bana soru sor" butonunu açan Atakan'a Survivor tarihinin en merak edilen sorusu tekrar soruldu.
Survivor yarışmacılarınının adada tuvaletlerini nereye yaptığını adadayken çektiği bir videoyla yanıtlayan Atakan, ilk kez tuvalet yapılan bölgeyi gösterdi.
Sercan'ın "Gelme" dediği videoyla ilk kez tuvaletin nereye yapıldığını da görmüş olduk 😅 Büyük bir gizem çözüldü, sıra diğerlerinde...
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Ne ki şimdi bu,haber mi eğlence mi geyik mi,iyice cıvıttınız bari doğru dürüst birşeyler çıkartın insanların önüne ,saçmalamayın ...
Gerçekten büyük sırmış attığınız başlık gibi komiksiniz editör, gerçekten haber niteliği taşıyan haber yapın.
yahu bitti artık onedio bitti kapatalım artık survivor u bee🤬🤬