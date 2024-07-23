MasterChef Türkiye'nin 10. Yarışmacısı Beril Yavuz'u Yakından Tanıyalım!
MasterChef Türkiye'nin 10. Yarışmacısı Beril Yavuz'u Yakından Tanıyalım!
MasterChef Türkiye 2024 ana kadro seçmelerinde 10. sıradan kadroya dahil olan Beril Yavuz kimdir sizler için araştırdık.
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MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri için son yemekler yapılırken, kadroya giren 10. yarışmacı Beril Yavuz oldu.
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Ana kadroya girme macerasında elinin lezzetiyle rakiplerini elese de stresten bayıldığı anlarla da gündem olan Beri Yavuz kimdir sizler için araştırdık.
1996 doğumlu ve Tekirdağlı olan Beril Yavuz, öğretmen anne ve babanın evladı olarak büyümüş.
Lisenin ardından Trakya'dan ayrılan Beril, Kıbrıs'ta Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü okumuş ve 2019 yılında mezun olmuş.
Eski MasterChef yarışmacılarından Tanya'yla yakın arkadaş olan Beril, eğitiminin ardından İtalya ve Abu Dhabi'de çalışırken mesleğine bir süre ara vermek zorunda kalmış.
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Parkinson rahatsızlığı geçiren babası için mesleğine ara verip ailesiyle ilgilenen Beril ayrıca Bebek Spa Merkezi işletirken, 2024 yılında MasterChef'e katılarak mesleğine hızlı bir geri dönüş yaptı.
Biz de Beril'e başarılar diliyor ve yarışmada yapacağı yemekleri merakla bekliyoruz!
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