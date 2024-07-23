Özgür Tetik, Survivor'a Tekrardan Katılıp Katılmayacağını Açıkladı!
Özgür Tetik, Survivor'a Tekrardan Katılıp Katılmayacağını Açıkladı!
Survivor'da finale kadar ilerlemeyi başaran Özgür Tetik, Haberler.com'a konuştu. Özgür, Survivor'a tekrar katılıp katılmayacağını açıkladı.
KAYNAK: Haberler.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'la tanıdığımız Özgür Tetik, genç yarışmacılar arasındaki performansıyla final koltuğuna kadar ilerleyen isimler arasında.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2023'te Nefise'yle final koltuğuna oturan Özgür bu sene de enfes bir ilerleme kaydederken finali kıl payı kaçırmıştı.
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Özgür artık vazgeçilmez isimlerden biri haline gelirken, Haberler.com'a verdiği demeçle gündem oldu.
Survivor'a tekrardan katılıp katılmayacağı sorulan Özgür, bu konudaki net tavrıyla dikkat çekti.
"Survivor'a bir daha gitmem" diyenleri eleştiren Özgür Tetik, eğer çağırılırsa elbette gitmek istediğini fakat bunun ne zaman olacağını bilmediğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Özgür'ün o ifadeleri:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın