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Özgür Tetik, Survivor'a Tekrardan Katılıp Katılmayacağını Açıkladı!

Özgür Tetik, Survivor'a Tekrardan Katılıp Katılmayacağını Açıkladı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 09:47 Son Güncelleme: 23.07.2024 - 09:48

Survivor'da finale kadar ilerlemeyi başaran Özgür Tetik, Haberler.com'a konuştu. Özgür, Survivor'a tekrar katılıp katılmayacağını açıkladı.

KAYNAK: Haberler.com

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Survivor'la tanıdığımız Özgür Tetik, genç yarışmacılar arasındaki performansıyla final koltuğuna kadar ilerleyen isimler arasında.

Survivor'la tanıdığımız Özgür Tetik, genç yarışmacılar arasındaki performansıyla final koltuğuna kadar ilerleyen isimler arasında.

2023'te Nefise'yle final koltuğuna oturan Özgür bu sene de enfes bir ilerleme kaydederken finali kıl payı kaçırmıştı.

2023'te Nefise'yle final koltuğuna oturan Özgür bu sene de enfes bir ilerleme kaydederken finali kıl payı kaçırmıştı.

Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Özgür artık vazgeçilmez isimlerden biri haline gelirken, Haberler.com'a verdiği demeçle gündem oldu.

Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Özgür artık vazgeçilmez isimlerden biri haline gelirken, Haberler.com'a verdiği demeçle gündem oldu.

Survivor'a tekrardan katılıp katılmayacağı sorulan Özgür, bu konudaki net tavrıyla dikkat çekti.

Survivor'a tekrardan katılıp katılmayacağı sorulan Özgür, bu konudaki net tavrıyla dikkat çekti.

"Survivor'a bir daha gitmem" diyenleri eleştiren Özgür Tetik, eğer çağırılırsa elbette gitmek istediğini fakat bunun ne zaman olacağını bilmediğini belirtti.

"Survivor'a bir daha gitmem" diyenleri eleştiren Özgür Tetik, eğer çağırılırsa elbette gitmek istediğini fakat bunun ne zaman olacağını bilmediğini belirtti.
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İşte Özgür'ün o ifadeleri:

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