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MasterChef'te Deniz ve Şirin Arasındaki Tartışma Ayyuka Çıktı!

MasterChef'te Deniz ve Şirin Arasındaki Tartışma Ayyuka Çıktı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 08:49

MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu sonunda başlarken, asıl kadroya girecek yarışmacılar için seçmeler devam ediyor. Her bölüm yarışmacı şefler ter dökerken, son bölümde Deniz ve Şirin arasındaki tartışma ayyuka çıktı.

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7. sezonuyla ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'de ana kadro yavaş yavaş oluşmaya başladı.

7. sezonuyla ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'de ana kadro yavaş yavaş oluşmaya başladı.

En lezzetli tabağı yapanların önlüklerini kaptığı yarışmada 2. ana kadro seçmeleri son bölümde tamamlanırken sırada artık yedeklerden seçmeler var.

En lezzetli tabağı yapanların önlüklerini kaptığı yarışmada 2. ana kadro seçmeleri son bölümde tamamlanırken sırada artık yedeklerden seçmeler var.

Oldukça gergin bir ortamın olduğu MasterChef'te izleyici olarak kaos ve entrikaya alışkın olduğumuz için ilk kaos ne zaman patlak verir diye beklerken, ilk kaos kendini gösterdi.

Oldukça gergin bir ortamın olduğu MasterChef'te izleyici olarak kaos ve entrikaya alışkın olduğumuz için ilk kaos ne zaman patlak verir diye beklerken, ilk kaos kendini gösterdi.

O an yarışan Şirin'in Danilo Şef'e "Yukarından çok müdahale var" demesi üzerine yarışmacılardan Deniz tepki gösterirken resmen açtı ağzını yumdu gözünü.

O an yarışan Şirin'in Danilo Şef'e "Yukarından çok müdahale var" demesi üzerine yarışmacılardan Deniz tepki gösterirken resmen açtı ağzını yumdu gözünü.

Hırslı mizacı nedeniyle eski yarışmacılardan Dilara Başaran'a benzetilen Deniz, "Benim önlüğümde ismim yazıyor" gidi ifadeler kullanırken, önümüzdeki günlerde daha çok tartışma çıkaracağının sinyallerini verdi.

Hırslı mizacı nedeniyle eski yarışmacılardan Dilara Başaran'a benzetilen Deniz, "Benim önlüğümde ismim yazıyor" gidi ifadeler kullanırken, önümüzdeki günlerde daha çok tartışma çıkaracağının sinyallerini verdi.
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İşte o anlar:

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