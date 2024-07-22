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Yedekler Öncesi Son Kez: MasterChef'in 10. Yarışmacısı Belli Oldu!

Yedekler Öncesi Son Kez: MasterChef'in 10. Yarışmacısı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 00:31

MasterChef Türkiye'de ana kadroya doğrudan katılacak yarışmacılar belli oldu. Yarışmanın kadrosuna katılan 10. yarışmacı kim oldu?

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MasterChef Türkiye'de yeni sezon için kadro neredeyse tamamen şekillendi.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon için kadro neredeyse tamamen şekillendi.

Yarışmaya katılan isimler birer birer belli olmuş; yarışmacılar Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper ve Ayşe olarak belirlenmişti.

Yarışmaya katılan isimler birer birer belli olmuş; yarışmacılar Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper ve Ayşe olarak belirlenmişti.

Detaylar:

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ana kadroya katılmayı başaran 10. isim Beril oldu!

Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ana kadroya katılmayı başaran 10. isim Beril oldu!

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