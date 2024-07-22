Yedekler Öncesi Son Kez: MasterChef'in 10. Yarışmacısı Belli Oldu!
Yedekler Öncesi Son Kez: MasterChef'in 10. Yarışmacısı Belli Oldu!
MasterChef Türkiye'de ana kadroya doğrudan katılacak yarışmacılar belli oldu. Yarışmanın kadrosuna katılan 10. yarışmacı kim oldu?
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MasterChef Türkiye'de yeni sezon için kadro neredeyse tamamen şekillendi.
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Yarışmaya katılan isimler birer birer belli olmuş; yarışmacılar Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper ve Ayşe olarak belirlenmişti.
Kıyasıya geçen mücadelenin ardından ana kadroya katılmayı başaran 10. isim Beril oldu!
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