Görüş Bildir
Haberler
TV
Okan Bayülgen'e İtiraf Etmiş: Bahar Candan'ın Yıllar Önce Mahkemeye Başvurma Sebebi Şaşırttı!

Okan Bayülgen'e İtiraf Etmiş: Bahar Candan'ın Yıllar Önce Mahkemeye Başvurma Sebebi Şaşırttı!

Bahar Candan
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 22:03

Aylardır cezaevinde bulunan Bahar Candan'ın yıllar önce Okan Bayülgen'in 'Uykusuzlar Kulübü' programına katıldığı ortaya çıktı. Candan'ın mahkemeye başvurduğunu açıkladığı programda, bunun sebebi dinleyen herkesi fazlasıyla şaşırtmış! 

Kaynak: Haber Global YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=PEBLO...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kara para akladığı iddiasıyla hüküm giyen Bahar Candan, 2023 yılının kasım ayından bu yana cezaevinde bulunuyor.

Kara para akladığı iddiasıyla hüküm giyen Bahar Candan, 2023 yılının kasım ayından bu yana cezaevinde bulunuyor.

İşte Benim Stilim'le tanıdığımız Bahar Candan'ın popüler olduğu dönemlerde Okan Bayülgen'in "Uykusuzlar Kulübü" programına katıldığı ortaya çıktı.

İşte Benim Stilim'le tanıdığımız Bahar Candan'ın popüler olduğu dönemlerde Okan Bayülgen'in "Uykusuzlar Kulübü" programına katıldığı ortaya çıktı.

İlginç tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar, kendisiyle ilgili sorulara yanıt vermiş.

İlginç tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar, kendisiyle ilgili sorulara yanıt vermiş.

Bahar ayrıca o dönem 22,5 yaşında olduğunu, ilk olarak 17 yaşında ünlendiğini ve 'gençliğini yaşayamadığı için' mahkemeye yaşını küçültmek için dava açtığını söylemiş.

Bahar ayrıca o dönem 22,5 yaşında olduğunu, ilk olarak 17 yaşında ünlendiğini ve 'gençliğini yaşayamadığı için' mahkemeye yaşını küçültmek için dava açtığını söylemiş.

Bunu hakime ağlayarak anlattığını söyleyen Bahar'ın sözlerini stüdyoda bulunan Okan Bayülgen, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı gibi isimler büyük bir şaşkınlıkla izlemiş.

Bunu hakime ağlayarak anlattığını söyleyen Bahar'ın sözlerini stüdyoda bulunan Okan Bayülgen, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı gibi isimler büyük bir şaşkınlıkla izlemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın