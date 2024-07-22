Okan Bayülgen'e İtiraf Etmiş: Bahar Candan'ın Yıllar Önce Mahkemeye Başvurma Sebebi Şaşırttı!
Okan Bayülgen'e İtiraf Etmiş: Bahar Candan'ın Yıllar Önce Mahkemeye Başvurma Sebebi Şaşırttı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=PEBLO...
Aylardır cezaevinde bulunan Bahar Candan'ın yıllar önce Okan Bayülgen'in 'Uykusuzlar Kulübü' programına katıldığı ortaya çıktı. Candan'ın mahkemeye başvurduğunu açıkladığı programda, bunun sebebi dinleyen herkesi fazlasıyla şaşırtmış!
Kaynak: Haber Global YouTube
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Kara para akladığı iddiasıyla hüküm giyen Bahar Candan, 2023 yılının kasım ayından bu yana cezaevinde bulunuyor.
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İşte Benim Stilim'le tanıdığımız Bahar Candan'ın popüler olduğu dönemlerde Okan Bayülgen'in "Uykusuzlar Kulübü" programına katıldığı ortaya çıktı.
İlginç tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Bahar, kendisiyle ilgili sorulara yanıt vermiş.
Bahar ayrıca o dönem 22,5 yaşında olduğunu, ilk olarak 17 yaşında ünlendiğini ve 'gençliğini yaşayamadığı için' mahkemeye yaşını küçültmek için dava açtığını söylemiş.
Bunu hakime ağlayarak anlattığını söyleyen Bahar'ın sözlerini stüdyoda bulunan Okan Bayülgen, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı gibi isimler büyük bir şaşkınlıkla izlemiş.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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