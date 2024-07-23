Eski Survivor Tuğba Özay, Jet Skiyle Nagihan'ın Üzerine Giden Yunus Emre'yi Tiye Aldı
Eski Survivor Tuğba Özay, Jet Skiyle Nagihan'ın Üzerine Giden Yunus Emre'yi Tiye Aldı
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Survivor All Star zaten olayların asla son bulmadığı bir sezon olurken, ödüle giden Yunus Emre ve Nagihan'ın yaşadıkları apayrı bir korku yaratmıştı.
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Jet skiyle ilerlerken doğrudan Nagihan'ın üzerine süren ve bu hareketi nedeniyle uzun süre ödüle gidemeyen Yunus Emre büyük panik yaratmıştı.
Bu olay sonra Nagihan, Yunus Emre için "Canıma kast etti" derken, Yunus Emre tüm bunları reddetmişti.
Yunus Emre ve Nagihan arasındaki tartışmalar yarışma bittikten sonra da devam ederken, Nagihan'a bir destek de arkadaşı Tuğba Özay'dan geldi.
Eski Survivor yarışmacılarından Tuğba Özay, Nagihan'la jet skiye bindikleri anları "Nagi'ye yeminini bozdurdum. Eee çoluk çocuk jet ski kullanmamalı tabi" sözleriyle paylaştı.
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