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Eski Survivor Tuğba Özay, Jet Skiyle Nagihan'ın Üzerine Giden Yunus Emre'yi Tiye Aldı

Eski Survivor Tuğba Özay, Jet Skiyle Nagihan'ın Üzerine Giden Yunus Emre'yi Tiye Aldı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 14:32

Survivor All Star'da Yunus Emre'nin jet skiyle Nagihan'ı az kalsın ezdiği anlar hala dün gibi aklımıza olurken, eski Survivor'lardan Tuğba Özay, Yunus Emre'ye gönderme dolu bir paylaşım yaptı.

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Survivor All Star zaten olayların asla son bulmadığı bir sezon olurken, ödüle giden Yunus Emre ve Nagihan'ın yaşadıkları apayrı bir korku yaratmıştı.

Survivor All Star zaten olayların asla son bulmadığı bir sezon olurken, ödüle giden Yunus Emre ve Nagihan'ın yaşadıkları apayrı bir korku yaratmıştı.

Jet skiyle ilerlerken doğrudan Nagihan'ın üzerine süren ve bu hareketi nedeniyle uzun süre ödüle gidemeyen Yunus Emre büyük panik yaratmıştı.

Jet skiyle ilerlerken doğrudan Nagihan'ın üzerine süren ve bu hareketi nedeniyle uzun süre ödüle gidemeyen Yunus Emre büyük panik yaratmıştı.

Bu olay sonra Nagihan, Yunus Emre için "Canıma kast etti" derken, Yunus Emre tüm bunları reddetmişti.

Bu olay sonra Nagihan, Yunus Emre için "Canıma kast etti" derken, Yunus Emre tüm bunları reddetmişti.

Yunus Emre ve Nagihan arasındaki tartışmalar yarışma bittikten sonra da devam ederken, Nagihan'a bir destek de arkadaşı Tuğba Özay'dan geldi.

Yunus Emre ve Nagihan arasındaki tartışmalar yarışma bittikten sonra da devam ederken, Nagihan'a bir destek de arkadaşı Tuğba Özay'dan geldi.

Eski Survivor yarışmacılarından Tuğba Özay, Nagihan'la jet skiye bindikleri anları "Nagi'ye yeminini bozdurdum. Eee çoluk çocuk jet ski kullanmamalı tabi" sözleriyle paylaştı.

Eski Survivor yarışmacılarından Tuğba Özay, Nagihan'la jet skiye bindikleri anları "Nagi'ye yeminini bozdurdum. Eee çoluk çocuk jet ski kullanmamalı tabi" sözleriyle paylaştı.

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