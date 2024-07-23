Mimar Selim Bey'in Evim Şahane'deki Kanserli Aileyle Duygulandıran Anısı
Mimar Selim Bey'in Evim Şahane'deki Kanserli Aileyle Duygulandıran Anısı
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2012'de Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Evim Şahane programından aşina olduğumuz Selim Yuhay, Ağır Mimar YouTube kanalına konuk oldu.
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O dönem izleyen herkesin ayılıp bayıldığı mimar Selim Bey tasarımları şimdilerde dalga konusu olurken, Selim Yuhay bu eleştirileri sosyal medyada olgunlukla karşılıyor.
Ağır Mimar'ın YouTube kanalında Evim Şahane döneminde yaptığı işleri konuşan Selim Bey, o dönem evini yenilediği bir ailenin yürek burkan hikâyesini paylaştı.
Asbest olan bir evde yaşayan ailenin evini yenileyen Selim Bey, evin babasının kanserden öldüğünü anlatırken, annenin ise 4. evre kanser olduğunu belirtti.
Tüm mahalle bir araya gelip aileye 1 yıllığına başka bir ev kiralayıp içini komple yeniden tasarlayan Selim Bey kanser hastası annenin söylediklerini hala unutamadığını dile getirirken o anları Ağır Mimar'a anlattı.
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İşte o anlar:
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