Mimar Selim Bey'in Evim Şahane'deki Kanserli Aileyle Duygulandıran Anısı

Bir döneme damga vuran Evim Şahane programında izlediğimiz Mimar Selim Bey, YouTuber Ağır Mimar'ın kanalına konuk oldu. Selim Yuhay, burada evini yenilediği kanser hastası aileyle ilgili duygulandıran bir anısını anlattı.

KAYNAK: Ağır Mimar