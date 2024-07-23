Görüş Bildir
Haberler
TV
Adını Feriha Koydum'daki Hande'nin Taklidini Yapan TikToker'dan Alkışlanacak Performans!

Adını Feriha Koydum'daki Hande'nin Taklidini Yapan TikToker'dan Alkışlanacak Performans!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 12:31

Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisindeki Hande karakterini muhakkak hatırlarsınız. Ceyda Ateş'in canlandırdığı Hande, Feriha'nın en büyük düşmanı olurken Hande'nin dizideki hallerini TikToker Ahmet Hakan Kelsiz canlandırdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ahmethakankel...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Adını Feriha Koydum'u muhakkak hatırlarsınız.

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Adını Feriha Koydum'u muhakkak hatırlarsınız.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizide Feriha karakterinin fakirliğin kitabını yazması inandırıcılığı arttırırken, dizideki zengin karakterlere attığı yalanlarla hepimizi şaşırtıyordu.

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizide Feriha karakterinin fakirliğin kitabını yazması inandırıcılığı arttırırken, dizideki zengin karakterlere attığı yalanlarla hepimizi şaşırtıyordu.

Feriha'nın yanı sıra baş düşmanı Hande'yi de es geçmemek lazım. Feriha'ya haddinden fazla paralar harcatan Hande sinsiliğiyle de epey skandala imza atarken, kendisini yıllar sonra TikTok'ta bulduk.

Feriha'nın yanı sıra baş düşmanı Hande'yi de es geçmemek lazım. Feriha'ya haddinden fazla paralar harcatan Hande sinsiliğiyle de epey skandala imza atarken, kendisini yıllar sonra TikTok'ta bulduk.

TikToker Ahmet Hakan Kelsiz'in canlandırmasıyla karşımıza çıkan Hande karakteri, Kelsiz'in Oscar almaya aday taklidiyle bizi resmen geçmişe götürdü.

TikToker Ahmet Hakan Kelsiz'in canlandırmasıyla karşımıza çıkan Hande karakteri, Kelsiz'in Oscar almaya aday taklidiyle bizi resmen geçmişe götürdü.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın