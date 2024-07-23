Adını Feriha Koydum'daki Hande'nin Taklidini Yapan TikToker'dan Alkışlanacak Performans!
Adını Feriha Koydum'daki Hande'nin Taklidini Yapan TikToker'dan Alkışlanacak Performans!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@ahmethakankel...
Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisindeki Hande karakterini muhakkak hatırlarsınız. Ceyda Ateş'in canlandırdığı Hande, Feriha'nın en büyük düşmanı olurken Hande'nin dizideki hallerini TikToker Ahmet Hakan Kelsiz canlandırdı.
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Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Adını Feriha Koydum'u muhakkak hatırlarsınız.
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Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizide Feriha karakterinin fakirliğin kitabını yazması inandırıcılığı arttırırken, dizideki zengin karakterlere attığı yalanlarla hepimizi şaşırtıyordu.
Feriha'nın yanı sıra baş düşmanı Hande'yi de es geçmemek lazım. Feriha'ya haddinden fazla paralar harcatan Hande sinsiliğiyle de epey skandala imza atarken, kendisini yıllar sonra TikTok'ta bulduk.
TikToker Ahmet Hakan Kelsiz'in canlandırmasıyla karşımıza çıkan Hande karakteri, Kelsiz'in Oscar almaya aday taklidiyle bizi resmen geçmişe götürdü.
İşte o anlar:
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