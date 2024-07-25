Yörük Çadırından Dubai'ye Uzanan Başarı! MasterChef Semih'in Hayatından Dikkat Çeken Detaylar
Yörük Çadırından Dubai'ye Uzanan Başarı! MasterChef Semih'in Hayatından Dikkat Çeken Detaylar
MasterChef'in ana kadrosuna zerdeçal ile yaptığı enfes yemekle girmeye hak kazanan Semih Temiz'i gelin birlikte yakından tanıyalım...
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TV8'de yayınlanan MasterChef'in ana kadrosuna zerdeçal ile şov bir yemek yaparak dahil olan 11. yarışmacı Semihcan herkesi şaşırtmayı başardı.
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Semihcan Temiz'i destekleyen izleyici daha şimdiden hayat hikayesini merak ediyor. Biz de sizler için hakkında bilgi topladık!
Mersin'de doğan 26 yaşındaki yarışmacı, aslen bir Yörük! Mersin'in köyünde dünyaya gelen Semihcan, meğer 13 yaşından bu yana yalnız büyümüş.
Asıl ismi Semihcan Temiz olan yarışmacıya özel hayatında genelde "Semih" diye sesleniyorlar.
2022'de babasını da kanser yüzünden kaybedince iyice yalnızlaşan Semih'in tek tutkusu yemek yapmak. Öyle ki kendini adadığı bir iş haline gelmiş!
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Semih zamanında işletme okurken bir anda hayatını etkileyecek büyük bir karar almış ve aşçılık okumaya karar vermiş.
Üstelik üniversiteyi 3. sınıfta bırakıyor! Yani bir çoğumuz için zor ancak onun için hayatının dönüm noktası olan bir karar gibi görünüyor.
Semih Temiz yılmadan yürüdüğü bu yolda aşılmaz engelleri aşarak Dubai'ye, Montenegro'ya ve ardından da Maldivler'e çalışmaya gidiyor.
Semih elemelerde de Somer Şef'ten aldığı övgülerle MasterChef'te büyük işlere imza atacağını zaten belli etmişti. Biz de kendisine başarılar diliyoruz!
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