Hayalleri için Dağları Tepeleri Aşan MasterChef Ayşe'nin Hayat Hikayesi Hepimize Örnek Olacak!

MasterChef ana kadrosuna geçtiğimiz akşam 9'uncu yarışmacı olarak giren Ayşe Ekiz, daha şimdiden kendisine birçok destekçi buldu. Onu izleyenler yayladan MasterChef'e uzanan yolculuğunu takdir ediyor ve dört gözle kadroya girmesini bekliyordu. Gelin, herkese ilham olan yarışmacının hayatına yakından bakalım...