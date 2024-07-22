Hayalleri için Dağları Tepeleri Aşan MasterChef Ayşe'nin Hayat Hikayesi Hepimize Örnek Olacak!
Hayalleri için Dağları Tepeleri Aşan MasterChef Ayşe'nin Hayat Hikayesi Hepimize Örnek Olacak!
MasterChef ana kadrosuna geçtiğimiz akşam 9'uncu yarışmacı olarak giren Ayşe Ekiz, daha şimdiden kendisine birçok destekçi buldu. Onu izleyenler yayladan MasterChef'e uzanan yolculuğunu takdir ediyor ve dört gözle kadroya girmesini bekliyordu. Gelin, herkese ilham olan yarışmacının hayatına yakından bakalım...
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MasterChef'te geçtiğimiz akşam kıyasıya ana kadro için yarışan yarışmacılardan Ayşe Ekiz'in yemeği şeflerden geçer not aldı.
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10 kişinin yer alacağı ana kadroya girmeyi başaran isimlerden biri de yarışmacı Ayşe oldu. Ayşe, 9'uncu yarışmacı olarak merdivenlerden yukarı çıktı.
Ayşe'nin kadroya girmesi birçok izleyiciyi sevindirdi. Henüz yarışma yeni başlamasına rağmen Ayşe hayat hikayesi ile hayran topladı.
Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılan Ayşe ilk olarak yarışmaya gönderdiği video ile kalplere dokunmuştu.
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Sultandağlı Ayşe'nin yaylada 500 koyuna bakıyor. Köydeki işlerle ilgilenmesinin yanı sıra yemek yapmayı da çok seviyor. Ancak onu MasterChef'e getiren şey başka!
Hayalleri! Master Chef yarışmasına damga vuran Afyonlu Ayşe, birçok imkana ulaşamadığı bir evde yaşıyor ancak onun önünde hiçbir şey engel değil.
Elektriğin panellerden karşılandığı, suyun tankerle taşımalı geldiği, internetin olmadığı yayladaki bu evde, küçüklüğünden beri şevkle yemek yapıyor Ayşe!
Henüz 26 yaşındaki yarışmacının tüm hayatı koyunları, kuzuları. Sosyal medya hesabında da hep onlarla poz vermiş🥰 Yemek aşkı ise çocukluktan geliyor.
Meğer annesi köyde tarlada çalışmaya gidince yalnız kalan Ayşe, kendi başının çaresine bakayım derken yemekle haşır neşir olmuş. Böyle hayaller kurmaya başlamış.
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Ayşe, şeflerden öğreneceği çok şey olduğunu ve kendini geliştirmek için büyük bir isteği olduğunu belirtiyor. Biz de önünde hiçbir engelin duramayacağından çok eminiz! Yolun açık olsun Ayşe!
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