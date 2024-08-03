MasterChef 19. Yarışmacısı Kerem Bilginer Hakkındaki Tüm Detaylar
MasterChef 19. Yarışmacısı Kerem Bilginer Hakkındaki Tüm Detaylar
MasterChef'in 20 kişilik ana kadrosuna 19. yarışmacı olarak giren Kerem Bilginer bu sezonun en iddialı yarışmacılarından biri olarak görünüyor. Biz de kendisini mercek altına aldık!
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MasterChef'in 20 kişilik ana kadrosu yavaş yavaş oluşurken kadroya giren 19. yarışmacı Kerem Bilginer oldu.
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New York'ta çalışan Kerem, MasterChef için Türkiye'ye dönüp hızla ana kadroya girerken, başarılı ilerlemesi ilgimizi çekti ve kendisini mercek altına aldık.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Kerem Bilginer, mühendis olmasına rağmen yemeğe olan tutkusu nedeniyle tam 8 yıldır şef olarak çalışıyor.
Kariyerinde şu an Sous Chef (yardımcı şef) olan Kerem, yarışma için New York'ten gelirken, oradaki kariyeri takdire şayan.
ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef olan Kerem kariyerinde enfes bir ilerleme kaydederken, şimdilerde MasterChef'te hünerlerini sergiliyor.
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